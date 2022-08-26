《華燈初上》Dora認愛了！爬男友背上 甜喊：現在很開心
藝人Dora（謝雨芝）因參與錄製節目《大學生了沒》而廣為人知，後來不僅主持美食旅遊節目《食尚玩家》，還參演林心如製作的夯劇《華燈初上》，在劇中飾演刑警妹妹「顏巧如」，演藝事業扶搖直上。外型亮麗的Dora也時常在社群媒體上發出美照，與粉絲分享生活，近日她在IG上開設問答與紛絲互動，被問到感情狀態，Dora大方認愛，甜蜜表示：「現在很開心！」
Dora日前在IG上開放問答，回應網友的提問，從「如何維持身材」到「心靈成長議題」都一一回答，毫不吝嗇的分享建議，態度非常親民。此外，長相甜美的Dora也喜歡嘗試不同風格，近日才剛做完接髮的她，瞬間從可愛短髮妹變成仙氣長髮美女，有粉絲向她分享自己去剪了短髮，Dora則認真回應：「只要找到信任的髮型師、設計師，大家真的滿可以嘗試看看各種髮型的，換風格對我來說是一件會讓自己心情很好的事。」
對於粉絲詢問「現在是不是戀愛ING」，Dora也直接大方坦承感情狀態，她害羞的回答：「是，久一點有機會再跟大家分享，現在就是很開心醬子（這樣子）。」並附上一張與男友甜蜜的「背背照」，照片中Dora開心的跳上男友背上，雖然畫面比較模糊，但臉上大大的笑容依然清晰可見，兩人散發出濃濃的戀愛氣息，甜蜜氛圍也閃瞎網友。