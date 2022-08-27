房市／購屋坪數越來越小！信義房屋： 繼承比買的更大間

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據繼承與死亡人數的比例統計，過去一段時間平均每出現10個人死亡，大概就會伴隨3件的建物繼承移轉登記發生，隨人口老化趨勢加快，現在已經進入「生不如死」的年代，繼承已經是越來越多5、60歲族群會遇到的問題。
統計顯示，過去六年平均繼承面積大約多落在40~42坪，不過同時間建物買賣移轉的平均面積，則從34坪一路減少到今年前七月的31.7坪，購屋面積越買越小，但繼承的不動產面積維持穩定狀況下，就出現繼承的比買的更大間的有趣現象。
曾敬德指出，早年長輩買的房子，雙北以外可能有很多都是面積較大的透天產品，繼承下來的面積也比較大，尤其現在很多條件不錯的不動產，有些是繼承後因為分家產才拿到市面上出售，例如一些熱門商圈的金店面，當長輩在時，幾十年可能都穩定收租，長輩不在才對外出售，換成現金後可以較為公正的分配給所有繼承人。
繼承屬於世代間的財富轉移，但早年長輩孩子生得多，要辦理繼承時，很容易出現親屬間意見不同的問題，加上房地合一上路後，長輩取得不動產的時間更為關鍵，這時就要尋求代書專業協助與提前做好稅務規劃，因此不動產繼承除了人的問題，稅務也成為一種新的課題。