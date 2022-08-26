中職／戴培峰表現大耀進　羅力、教練都有感

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羅力表示，戴培峰一直是一位很認真的選手，從剛看到他的時候就覺得他是一名很有能力的選手，但當時年紀還小，對自己還不太有自信，但是經過最近幾年的成長，也能感受到他在場上的自信，很開心能看到他對自己越來越有信心。
對於戴培峰進步最多的地方，羅力說是他解讀比賽的能力，有了自信之後，也連帶讓他在場上做出更好的決定，戴培峰現在對解讀打者，以及比賽當下該配什麼球、做哪些事才是對球隊最有幫助這點，都進步非常多，羅力也稱讚戴培峰的阻殺表現，讓壘上跑者不敢輕舉妄動，配球也非常有威脅性，而關於接球跟擋球，則是戴培峰從新人年以來就表現得很好。
羅力也勉勵戴培峰能繼續保持熱忱，並持續保持積極的態度，想辦法每天都比昨天更好，把自己最好的一面拿出來。
捕手教練劉家豪則說戴培峰本季在各方面都有進步，無論是接球、擋球，或是在場上的引導都進步很多，但教練依舊每一場提醒他要從最基本做起，不要忽略所有小細節，也表示戴培峰是一名很主動、很努力進步的球員，有感受到他的企圖心，並認為目前戴培峰的Framing(接球偷好球能力)表現，是他做的比較好的地方。
劉家豪教練也強調，今年從春訓的時候，就有特別跟捕手灌輸一個觀念，球不一定要接的「很響」，但是能多幫投手多接到一個好球，就能對投手跟球隊有很多的幫助，有時候差一顆好球會對比賽影響很大。
雖然戴培峰本季有長足的進步，但劉家豪教練表示，還是不能因此而滿足，有進步之後更要精益求精，才不會因為自滿而原地踏步。