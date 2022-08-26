中風病人血壓起起伏伏　中醫調理穩定控制

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台南市立醫院中醫部劉家蓁醫師指出，中風在中醫又稱「卒中」，中醫認為主要病因在於病人平常氣血虧虛，心、肝、腎三臟陰陽氣血失調，若又年老體衰、飲食不節制、情緒過於極端，更容易阻礙氣血運行，使身體呈現正氣虧虛、瘀阻脈絡，或陰虛陽亢、上盛下虛的狀況。
依體質對症下藥兼具良好生活作息 穩定血壓
黃先生上述狀況都有，因此中藥調理著重在益氣活血、育陰潛陽，例如用補陽還五湯、天麻鉤藤飲等依體質加減用藥；穴道方面配合體針合谷穴、三陰交穴、太衝穴，以及醫師擅長的頭皮針調理。經過治療一個月後，黃先生血壓逐漸下降，收縮壓可以控制在120~130mmHg，舒張壓80~90mmHg，持續三個月後血壓呈現穩定。
劉家蓁醫師強調，中風的治療依病人體質與病況不同，治療成效與期程也不一樣。她提醒作息正常，避免晚睡，並配合復健和運動，促進氣血循環，也能舒暢情志。經過生活作息調整和中西藥物介入，能穩定血壓且預防二次中風的發生。
居家測量血壓 遵守722原則
根據2022年台灣高血壓學會和心臟學會制定的治療指引，居家血壓平均130/80mmHg以上就是高血壓。劉家蓁醫師建議，平時居家測量血壓，可以用722原則：一、連續七天量血壓；二、每天量兩次血壓，早上起床一小時內和睡前一小時內；三:、每次測量兩次以上，每次間隔一分鐘，紀錄兩次平均，若有心房顫動要測量三次。
值得注意的是，控制血壓除了用藥，生活型態調整也很重要，如控制鈉和酒精攝取、體重控制、戒菸、運動等。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54899
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