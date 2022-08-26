人性化運動助終結惰性　拉開與疾病的距離

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代謝症候群盛行率日益攀升，成為健康走下坡的因素。運動能使血糖穩定達到48小時，對於第2型糖尿病人來說，規律運動能增加胰島素作用訊號傳遞蛋白，使得胰島素敏感度變好，而且運動時間越長，強度越強，提升胰島素敏感度的效果越好。「運動+減重5%」已被證明可以預防、或延緩第2型糖尿病！
低強度有氧運動，對輕度與中度的高血壓患者可以有效降低血壓，收縮壓降幅約8～10mmHg，舒張壓則約為7～8mmHg。中等強度運動持續12 周可使低密度脂蛋白膽固醇（LDL）降17％，持續12～24周有助增加高密度脂蛋白膽固醇（HDL）(P101)。研究顯示，定期進行有氧運動訓練的人，其動脈硬化程度較低，甚至僅有單次有氧運動訓練，都可顯著提高動脈順應性並降低動脈硬度。每周累積150分鐘中度身體活動，如快走、慢走、騎自行車，以養成良好的護心習慣。
養成規律運動 其實可以簡單
很多人都知道運動對身體有益，但知道不一定能做到，更何況運動的方式其實比你想到的更多。運動可分為主動運動和被動運動。主動式的健身運動處方主要以有氧運動與肌力訓練為兩大核心，是以自己的身體為重點，並藉此帶動肢動作的進行，完成自主性運動。主動式運動的方式可以是徒手進行，也可以透過器材輔助。不過，因為要靠身體的「力量」去達成，一個人的體能、年紀、健康狀況（如關節承重能力）等，都必須有一定的水平。
被動式運動比較沒有體能上的限制，主要原因就是被動式運動是靠「外力」輔助來進行，主要用於放鬆肌肉、筋膜，促進淋巴與血液循環，調整身體結構的對位與排列，多是在放鬆、不費力的情況來改善身體，所以很常被使用在「復健」上，包括關節活動、軟組織按摩。而新科技進步後，也產生了新式的被動運動─律動運動，律動運動靠機器輔助，可分為垂直律動與水平律動。垂直律動會在人體產生加速力，進而誘發後續的生理適應，對於促進健康發生正向影響。
本文摘選自《運動比你想的還輕鬆：終結惰性、突破限制的人性化運動 》，原水出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54900
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