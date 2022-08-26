不信新北、台中攻不下！蔡英文：我們一定要打贏這仗

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蔡英文說，當年她在外界不看好下接下民進黨主席一職，30幾歲的蔡其昌陪著她一起奮鬥，「一個陷入困境的黨，很多人用質疑眼光看我，我身旁這位年輕的發言人，有著超越年紀的成熟度，面對外界對我們的質疑時，他讓社會感受到，民進黨還是可以寄予厚望的。」
蔡英文這麼形容蔡其昌：「他是我的兄弟，我們一起共患難，他年輕力壯、耐操、腦筋很好、很會解決問題，此時此刻是民進黨最好的台中市長人選。」
蔡英文說，10幾年來民進黨走過低谷、帶著台灣走向越來越好的現在，「這個國家在龐大壓力下不斷成長，我們在不確定的環境中衝刺著未來，此時此刻是台灣發展最關鍵的時刻，我們要讓人民受到最好的社會照顧，不能等也不要等。」
蔡其昌表示，這次台中、新北的選舉真辛苦，這兩處被國民黨認為是無堅不摧的灘頭堡，但選戰沒有絕對的勝算、沒有打不倒的敵人，再堅固的堡壘只要團結一致，就有信心贏回來。
蔡其昌說，城市的競爭不進則退，陳其邁當市長後緊緊緊推動市政、大家看得到高雄的改變，當屏東人高喊著「我屏東我驕傲」，台中卻整個停下腳步。他指出林佳龍時代，在台中推動很多大建設，外地朋友在綠柳川自拍、讚嘆火車站前面怎麼這麼美？現在沒人覺得台中哪裡比較好；老字號的台中公園破爛沒有特色，等著重新活化的一天；捷運和交通環線的建設已經停滯，「我們不要再浪費時間，要把盧秀燕浪費的4年補回來，讓在地人再度以身為台中人為傲。」