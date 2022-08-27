MLB／一朗愛徒超威猛！水手球團奉上破億合約綁人

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今年僅21歲的Julio，本季季前才被水手隊拉上大聯盟，但就馬上站穩球隊中外野，108場出賽打出.269/.328/.471的打擊三圍，還有20轟23次盜壘，更在菜鳥球季就入選全明星賽，並參加全壘打大賽，直到決賽才落敗，屈居第二，本季的超驚人表現，也讓他成為美聯新人王的大熱門。
雖然最多能拿到近5億美元，但也可能是「看得到吃不到」，因為這份合約還附帶不少但書，這份合約的前8年沒有任何選擇權，這8年的薪資為1.2億美元(約台幣36億)，8年走完後，球團有8年或10年的選擇權可以選擇，Julio會拿到多少薪水，將取自於他獲得多少MVP選票，實質的薪資計算細節並沒有公佈，但總價值可能在3.2億美元(約台幣97億)到4.7億美元(約台幣142億)之間。
如果球團選擇不執行球隊的選擇權的話，Julio還擁有5年的球員選擇權，這5年的薪資為9000萬美元(約台幣27億)，所以Julio最少都能拿到約2.1億美元(約台幣64億)的合約，但總長度包含今年的話共長達14年。
但是Julio也可以選擇不執行球員選擇權，走完8年合約就在2029年季末成為自由球員，並且到自由球員市場撈一筆更大的合約，但不管是哪一種選擇，這名超級菜鳥未來的「錢」途都是一片光明。