原民婦開放性骨折　醫照料重返豐年祭

49 歲布農族婦女「阿雲」年初因車禍導致左小腿開放性骨折，當下她看著傷口及外露脛骨，心裡驚恐，「我以後是不是沒有腳了？」所幸緊急送醫搶救，經整形外科與骨科醫療團隊合作，悉心照顧2個多月後，傷口幾乎完全癒合，也可用助行器行走，準備返鄉參加豐年祭，她感動地說：謝謝醫師保住我的腳。

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阿雲表示，今年初某天下午她騎機車準備出門買東西，不料途中發生車禍意外，她的左腳被對方車輛嚴重撞擊，雖然當下意識還算清醒，但當她看到左小腿血肉模糊及外露的骨頭，她心裡除了恐慌，只剩下一個念頭：「我以後是不是沒有腳了？」

幸好路人發現後，趕緊通報消防隊送醫搶救，只是因傷勢太嚴重，骨科醫師當天先固定外部骨折部位，等到十天後出血腫脹稍緩，旋即安排骨折內固定手術，同時配合整形外科團隊，取出左側小腿內側腓腸肌皮瓣，覆蓋外露的骨頭，全力保住左下肢，避免步上截肢的悲劇。

經過三個多月悉心照顧，患者日前回診，傷口已經完全癒合，且能夠利用助行器行動，她感激地說：「這條腿是醫師幫我救回來的，我真的很感謝每一位醫護人員」，她也規劃近日返回部落參加豐年祭，向族人們報平安，她開玩笑說：如果可以跳舞就更好了！

整形外科醫師鄭旭棠則指出，像阿雲這樣嚴重的開放性骨折處理方式可分為兩個階段，骨科會在受傷當天，先安排清創手術及骨頭外固定手術，此時傷口不要立刻勉強縫合，會使用負壓治療無法縫合的傷口，之後受傷兩週內由骨科醫師進行骨折內固定手術，並且同時請整形外科醫師將外露的骨頭使用皮瓣覆蓋，減少傷口感染及骨髓炎的風險。