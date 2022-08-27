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迦納盛產黃金遭覬覦！中澳搶插旗　中企被控謀害當地人

▲非洲的迦納因黃金蘊藏量豐富，吸引許多淘金客，還有不少國家的礦業公司前往插旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲非洲的迦納因黃金蘊藏量豐富，吸引許多淘金客，還有不少國家的礦業公司前往插旗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-08-27 17:49:15

位於非洲西部的迦納，由於盛產黃金，多年前就開始吸引包含中國、澳洲在內的礦企前去開採，卻也因此引爆許多衝突。近日澳洲媒體公布1份有關「沾血的黃金」的調查報告，中資被指控非法開採不屬於自己範圍的黃金，甚至被控造成多名當地礦工慘死，雖然涉事中資全盤否認，但也再次凸顯鉅額中資湧入的背後，可能是環境遭破壞以及社會衝突的加劇。

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根據澳洲《雪梨晨鋒報》25日刊載的報導，澳洲礦商「Cassius」與中國「陝西礦業」公司，多年前一起進駐迦納北部的Talensi礦場，可是2017年，Cassius察覺中資的礦井越來越靠近澳洲的採礦特許區，懷疑陝西礦業的井深達地下500多公尺，並有通往澳洲租界的水平隧道，事後地下探測器也證實，陝西礦業的隧道遠比他們公開披露的要廣泛得多。

Cassius前經理海德（Andrew Head）表示，中國礦工普遍帶有明顯的敵意，試圖阻止Cassius的人進入敏感區域，雙方爆發過幾次衝突，幾個月後，在迦納政府的要求下，陝西礦業不得不允許Cassius進行檢查，結果發現陝西礦業明顯非法侵入的證據，被盜採的黃金數量可能很龐大，價值達到數千萬美元。

報導指出，過去10年中國政府支持的投資項目，在迦納和非洲其他地區迅速增加，並成為非洲最大的債權人，也是非洲基礎設施的最大單一融資方，整個非洲大陸約有近20萬名中國工人、1萬家中資企業。對此，陝西礦業的發言人波納格（Ebenezer Bognaab）則表示，從未聽說過陝西礦業有從Cassius那裡偷走黃金，不過中資在當地的爭議，遠不止黃金這麼簡單。

報導提到，自2013年以來，已有60多名礦工在陝西礦業的礦井中喪生，當地負責人聲稱，並非所有死亡都是意外。2019年初的某一天半夜，海德接獲下屬通知，當地一處礦井突然爆炸，空氣中還瀰漫著氯的惡臭，造成16人死亡，都是迦納的無照礦工，這些人出於經濟上的困境，有時會冒險進入外企的礦井，從牆上刮掉一點金粉帶回去變賣，好讓自己和家人果腹。

海德質疑，這次事故絕非偶然，因為礦井的爆破有其程序，會在規定的日期和時間進行，也會事先簽署安全協議，而事故現場的種種跡象卻顯示，這些與按規定的爆破作業，時間上完全不符合；他也懷疑中企在爆破中使用了氯，為的就是不讓當地礦工偷走黃金，諷刺的是，這些黃金有部份也是他們從澳洲的許可工作範圍偷走的。

在海德看來，這是場蓄意謀殺，當地社區領袖博佐爾（Charles Boazor）的兄弟也在事件中遇難，他說對方這樣做的目的，是要讓其它礦工心生恐懼，因為它知道當地人有時會去開採，所以採取這樣的方式，讓受害者吸入有毒化學物質而死。

陝西礦業發言人則反駁所有指控，聲稱公司從未殺害過任何人，是間正規的、有牌照採礦的公司，一切都符合迦納政府的規則和法律，非法礦工被毒死的事也與它無關。2019年發生的事，導致陝西礦業被罰款7萬美元，但死者家屬沒有獲得任何賠償，在當地民眾的支持下，受害者家屬提起了訴訟，至今已過去3年多，仍然沒有明確結果；去年9月，陝西礦業更名為Earl International，並獲得加納礦產委員會的授權，開採面積還是原本面積的50倍。

今年4月，澳洲礦商表示，將通過聯合國國際貿易法委員會，在倫敦國際仲裁法院啟動訴訟程序，指控迦納政府明知陝西礦業入侵其礦場和盜採黃金，卻遲遲沒有行動，還試圖重劃有利於陝西礦業的礦場，要求迦納政府賠償3.95億美元（折合新台幣約119億元）的損失，爭議仍在持續。

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