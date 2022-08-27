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中職／羅力百勝商品預購加開　引退賽再加碼簽名會

▲羅力百勝商品預購加碼簽名會(圖/富邦悍將球團提供)
▲羅力百勝商品預購加碼簽名會(圖/富邦悍將球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-27 18:06:34

富邦悍將外籍投手羅力即將於九月引退，9月2日將是羅力最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，悍將球團推出一系列羅力引退商品供球迷現場購買及預購，其中最具收藏價值的是羅力100勝當日「實戰親簽百勝球」，另外球迷們敲碗的百勝商品部分品項預購同樣在9月2日再開，球團也將在9月4日舉辦「羅力退休簽名會」，限量139個名額，喜愛羅力的球迷朋友們可要把握機會。

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儘管大家有再多的不捨，終究要祝福羅力，這次購買不是商品而是回憶，悍將球團將在9月2日推出一系列羅力引退記念商品，包括引退紀念TEE、紀念毛巾、紀念球及紀念棒球帽、老帽等品項，提供球迷們現貨購買，若無法到場的球迷朋友，也可透過momo悍將官方商城預購，預購商品於10月中旬陸續出貨。

▲羅力百勝商品預購加開(圖/富邦悍將球團提供)
▲羅力百勝商品預購加開(圖/富邦悍將球團提供)
羅力引退商品推出2項限量珍藏商品，「羅力實戰親簽百勝球」為羅力7月23日在新竹棒球場對上味全龍隊先發，繳出6局無失分的優質先發當天所使用的實戰球，由羅力親自題字與簽名，並附有悍將官方認證，限量10顆、售價10,039元，於9月2日新莊商品旗艦店開賣。


另一限量珍藏品項為羅力「親筆簽名照片+引退賽Order單裱框組」，由羅力比賽照片附上親筆簽名，以及9月2日羅力主場最後一場先發的悍將先發Order單組成的紀念相框組，限量39組、售價5,239元，於9月4日新莊商品旗艦店開賣。


另外球迷們期待的羅力百勝紀念商品也重啟預購，包括羅力100勝紀念球衣、羅力100勝紀念手套兩個品項於9月2日於momo悍將官方商城開放預購，其中羅力100勝紀念手套限量39組，附有羅力親筆簽名引退紀念球，預購商品於10月中旬陸續出貨。


為了答謝各位球迷朋友的支持，羅力也將在9月4日賽前舉辦「羅力退休簽名會」，配合9月2日羅力引退商品販售，9月2日當日消費最終金額滿3000元即可獲得一張簽名會資格(消費金額不得累計計算)，另將附贈羅力引退簽名板一張，限量139個名額，球迷朋友們要搶要快！

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