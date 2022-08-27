「性感女神」邱淑貞素顏照曝光！超仙狀態網驚：不像54歲
香港性感女神邱淑貞，雖然淡出演藝圈多年，但一舉一動仍是外界注意焦點，鮮少露面的她，近日出席上山詩鈉的生日宴會被曝光素顏模樣，引來網友不少討論，因為在邱淑貞臉上完全看不見歲月痕跡，也讓人直呼「不像54歲呀！」
邱淑貞曾被封為一代性感女神，在1987年曾參選香港小姐，但因被指控整容，最終在勸諭下退出競選，之後在1988年進入影壇，首部演出的電影就是和劉德華合作的《最佳損友》，自此開始主演多部電影，後期因為改變風格，在《赤裸羔羊》中性感大膽出演後，就奠定了「性感女神」的地位。
1999年邱淑貞與富商沈嘉偉結婚後，就此淡出演藝圈，婚後還生下3個漂亮女兒，過著幸福快樂生活。而近期她出席前香港無綫電視演員上山詩鈉的57歲生日會，只見邱淑貞有別於其他來賓的華麗亮相，她一身黑衣打扮樸素，臉上似乎未有任何妝底，皮膚好似吹彈可破，只有眼尾被擠出一些細紋，但五官依舊亮麗動人，完全不輸在場化了全妝的劉嘉玲、關之琳，就連站在一旁的女兒，都被媽媽搶了風采。
邱淑貞雖然淡出演藝圈多年，但從照片中看上去氣色不錯，可見是過著愜意生活，而她的女兒沈月也完全遺傳到優良基因，還被封為「最美星二代」，也讓外界期待能夠接續媽媽的風采，在演藝圈繳出亮眼成績。