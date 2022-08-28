鄭寶清堅持選桃園市長　民進黨：沒公布民調落後是留餘地

我是廣告 請繼續往下閱讀
有關特定人士提到的民調未公布和制度問題，黃彩玲表示，第一、民進黨提名是由全代會無異議通過的提名辦法來辦理。這就是民主的制度。第二、選對會是由兼任黨主席的總統蔡英文親自召集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和黨內許多代表組成，每次都會對人選做充分的討論。選對會成員不僅皆曾擔任重要職務，也是民進黨最有選舉經驗者，無論在黨內或在社會上都極具有公信力。
第三、這次提名，名義上大部分雖是徵召，但實質上有競爭的地方、縣市，都會以民調數字來作為主要的參考。民調之所以選擇不對外公佈，是因為民調結果有輸有贏，讓競爭者留有餘地，希望能對於事後的整合有所助益。這樣的慣例在過去數屆的提名也都屬常見，民進黨無法接受這樣依照黨內民主產生的制度，被任意指控為密室協商。
黃彩玲表示，鄭文燦8年執政期間，在桃園都獲得民眾很高的滿意度和肯定，這也是中央和地方執政的成果，民進黨秉持理想、價值目標，才能得到民眾肯定。
黃彩玲表示，年底在桃園的選戰，最重要的就是守住鄭文燦與團隊在這8年的努力，以及對桃園的改變，也讓民進黨的理想與價值可以延續。民進黨一定會團結上下，全力以赴，捍衛價值，守住桃園執政成果，繼續為桃園鄉親帶來進步與幸福。