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晚期HER2乳癌治療新武器！如「巡弋飛彈」精準殺癌細胞

晚期HER2乳癌治療新武器！如「巡弋飛彈」精準殺癌細胞
晚期HER2乳癌治療新武器！如「巡弋飛彈」精準殺癌細胞

健康醫療網

2022-08-29 10:31:01

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】在台灣，乳癌是女性癌症發生率的第一名、死亡率位居第二。乳癌可分為5種亞型，其中HER2陽性乳癌，往往面臨高復發風險。一名57歲職業婦女，5年前罹患HER2陽性乳癌，當時積極配合治療，療程結束後也認真追蹤，沒想到過了3年，某日發現淋巴結腫大，檢查後發現是乳癌轉移，宣告進入晚期，接受治療後又惡化，讓她相當害怕無藥可醫，但她求生意志強烈，不放棄任何機會，也終於迎來曙光，在其主治醫師──台中澄清醫院乳房醫學中心醫療長葉大成，及個案管理師謝惠珍的協助之下，運用了剛引進的新一代抗體藥物複合體，至今進行3次療程，腫瘤變小、病情穩定，且治療過程中副作用不大，讓她再度重拾希望。

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乳癌亞型、治療方式複雜難懂　醫師化繁為簡讓你一次就懂

葉大成醫師表示，乳癌治療的基本原則就是預防復發，除了手術治療之外，一定要搭配全身性的藥物治療，如：化療、標靶治療、抗荷爾蒙治療等，至於如何選擇適切的藥物治療？並非依腫瘤大小來決定使用的藥物，而是根據乳癌的亞型決定。一般而言，依乳癌細胞的生物特性不同，包括雌激素受體（ER）、黃體激素受體（PR）、第二型人類上皮生長因子受體（HER2）、細胞生長分裂指數（Ki-67）等，可分為5種亞型，且有相對應的治療方式：

一、管腔Ａ型（ER、PR陽性，HER2陰性，Ki-67較低）；抗荷爾蒙治療、視狀況搭配化療。

二、管腔Ｂ1型（ER、PR陽性，HER2陰性，Ki-67較高）；抗荷爾蒙治療搭配化療。

三、管腔Ｂ2型（ER、PR、HER2皆陽性）；抗荷爾蒙治療、標靶治療搭配化療。

四、HER2陽性型（ER、PR陰性，HER2陽性）；標靶治療搭配化療。

五、三陰性型（ER、PR、HER2皆陰性）；考慮化學治療、免疫治療或是針對BRCA基因突變的標靶藥物。

然而乳癌亞型的分類，對於不具醫療背景的患者而言相當複雜難懂，更不知該如何選擇治療方式。葉大成醫師說明，若是有荷爾蒙接受體表現的乳癌患者（ER、PR陽性），需要使用到抗荷爾蒙治療；如果具有HER2受體表現的乳癌患者（HER2陽性），原則上需要標靶治療。

HER2表現型乳癌　腫瘤生長快容易轉移復發

其中HER2表現型的乳癌具有腫瘤生長速度快、容易轉移復發的特性，因此患者即便接受治療後，仍有較高復發風險跟轉移的可能，葉大成醫師解釋，這類型的乳癌患者大概佔15%-20%，在早期沒有標靶治療的時代，僅接受外科手術切除或化學治療、放射線治療、抗荷爾蒙治療，大部分五年內都會復發轉移，然而現今有了標靶治療後，問題獲得了改善。

若第一線治療效果不佳，患者不幸復發怎麼辦？現今治療武器相當多元，根據國際治療指引（NCCN guideline），進入第二線治療可接續以抗體藥物複合體（ADC）治療，倘若患者再度惡化，目前第三線的治療指引尚無標準，且治療效果有限，。然而近年「新一代抗體藥物複合體（ADC）」出現，有機會幫助這類患者改善治療命運。根據臨床試驗結果，針對第三線以上HER2陽性轉移性乳癌患者，治療後疾病有機會獲大幅緩解，其中無疾病惡化存活期，也就是治療後再度發生惡化的期間，有機會延長到將近20個月。

新一代抗體藥物複合體如多彈頭巡弋飛彈　亦能毒殺周遭癌細胞

葉大成醫師指出，抗體藥物複合體（ADC）是一種單株抗體藥物及化學藥物的複合體，「其於體內的作用可比喻成『多彈頭的巡弋飛彈』，這種飛彈可標記要攻擊的目標，因此我們就是利用單株抗體藥物當作巡弋飛彈頭，飛彈上則帶有化學藥物，好處是單株抗體可以精準針對目標癌細胞，進入癌細胞後再釋放化療藥物加強毒殺癌細胞，而傳統的化療不分敵我，也會波及正常細胞，使病人造成許多難以承受的副作用，而透過單株抗體載乘化療藥物傳輸至癌細胞內，具有高度專一性，減少正常細胞被攻擊的可能。

「新一代抗體藥物複合體（ADC）」的單株抗體藥物上帶有更多的化療藥物，也就是飛彈頭更多了，葉大成醫師進一步說明，「新一代抗體藥物複合體（ADC）還有一個特色是具有『近鄰效應』（Bystander effect），也就是殺死目標癌細胞之後，那些彈頭還可以再攻擊周遭癌細胞，達到更全面的癌細胞毒殺效果。

▲台中澄清醫院乳房醫學中心醫療長葉大成(圖右五)、謝惠珍個管師(圖右三)

治療若產生不適　應及早諮詢專業醫護人員

許多患者擔心治療過程若產生不適怎麼辦，謝惠珍個管師表示，「臨床上如何預防或處理副作用，事先對患者的衛教說明相當重要，我們也鼓勵患者在營養方面務必充足，以及適度的運動，若有問題請隨時找醫護人員協助，減緩副作用帶來的不適。」葉大成醫師也呼籲，晚期乳癌患者壓力大，但現今藥物進展速度快，治療武器多元，不要放棄希望，一起打贏這場癌症的仗。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54931

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