MLB／最強終結者整組害了了！不到一局爆6分被野手取代

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽教士隊先發投手Sean Manaea主投4局就被打10支安打失6分，雙方戰到第8局，落後3分的教士隊推上被拔掉終結者角色的Hader上場，一上場就連續被皇家隊5位跑者上壘，包含2支二壘安打、2支一壘安打以及一次保送，解決掉一個人之後，再送出一次保送，並被接續打出一支2分打點安打，讓教練團看不下去，落後8分的情況下，派出外野手Wil Myers本季第2次上場投球收尾。
雖然Myers上場後就被打出高飛犧牲打，讓Hader自責分再多一分，來到6分，但後續被Hunter Dozier打出一支安打後，成功讓Kyle Isbel打出飛球，結束投球任務，最後救火0.2局沒有失分，而本場比賽也是Hader本季第2次狂失6分的比賽，前一次是7月15日面對舊金山巨人，當時他也僅投0.1局就「核炸」。
Hader最近4個賽季拿下了3座國聯最佳後援投手的獎項，並且平均29次救援成功領先全大聯盟，本賽季甚至還締造史上第一位開季連13場救援成功的紀錄，卻突然在賽季中段被打者「人人喊打」，連Hader本人也不知道為何會這樣。
「只能繼續努力」Hader説「每個人都會有好跟壞的時候，只需要繼續前進，做好自己的是，並相信這段過程」，他也將與投手教練Ruben Niebla及牛棚教練Ben Fritz在投球上及心理上重新進行調整。