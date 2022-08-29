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無族群限制！從通勤到買菜　「i-One」搶攻白牌最低價

▲只要購車就有機會抽到最高獎金100萬，讓你我有機會一次擁有電動機車，同時解鎖一桶金的人生成就！（圖／品牌提供）
▲只要購車就有機會抽到最高獎金100萬，讓你我有機會一次擁有電動機車，同時解鎖一桶金的人生成就！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-29 15:00:00

機車可說是台灣最具代表性的國民交通工具，而隨著環保意識抬頭，近年電動機車市場進入白熱化，各大廠商無不推出自家最新科技和主打特色車款吸引消費者，不管是學生、上班族，還是家中的菜籃族都開始注意各家電動機車，從外型、重量、性能等方面考慮自己的命定車款。但究竟有無哪一輛車，能夠方方面面滿足大多數的族群，甚至一輛抵多輛呢？

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回顧歷來許多新車問世，主打的無不是極大的旗艦動力，轉速馬力等硬實力，但其實回歸多數人的需求，可能是一段10-30分鐘的上下班通勤、或是假日偶爾來一段輕旅行，加上近來電動機車更帶來沒有低頻聲的「安靜」感，因此有著舒適輕巧好騎乘，基本動力足夠應付一般路況，就能讓大部份消費者買單。而綜合這樣的設定，光陽Ionex i-One去(2021)問世以來，成功以「最安靜」、「最乾淨」打入市場好口碑。

▲光陽為了讓更多消費者感受電動機車的親民魅力，祭出熱銷款「i-One」史無前例震撼優惠33,300元入手價。（圖／品牌提供）
▲光陽為了讓更多消費者感受電動機車的親民魅力，祭出熱銷款「i-One」史無前例震撼優惠33,300元入手價。（圖／品牌提供）
i-One解決許多騎士在意的噪音與保養問題，由於沒有鏈條音等其它傳動噪音，採直接驅動，在講求安靜之餘也兼顧省錢的保養成本。而i-One都會版搭載4.2KW側掛式電動馬達，極速約莫可以騎到74km/h、續航力官方數字為90公里， 充沛的動力輸出媲美125等級，加上自動倒車等貼心設計，不管是一般上班族，身材嬌小的小資女、或者是菜籃族，都能輕鬆駕馭，應付日常生活需求。

▲i-One解決許多騎士在意的噪音與保養問題，由於沒有鏈條音等其它傳動噪音，採直接驅動，在講求安靜之餘也兼顧省錢的保養成本。（圖／品牌提供）
▲i-One解決許多騎士在意的噪音與保養問題，由於沒有鏈條音等其它傳動噪音，採直接驅動，在講求安靜之餘也兼顧省錢的保養成本。（圖／品牌提供）
相信多數消費者考量市區騎乘代步用機車，價格會是最大的推拉力因素，對此光陽為了讓更多消費者感受電動機車的親民魅力，祭出熱銷款「i-One」史無前例震撼優惠33,300元入手價。除了替消費者省荷包，同時，光陽也考量到多數騎士在意的換電需求，近來便宣布Ionex第1500站攻佔南台灣「墾丁」。光陽在全台換電站的高度、密度、廣度上持續積極布局，根據統計，部分縣市行政區的站數超越同業與加油站，而台北市文山區、新北市新店區、台中市多個行政區都有取得相當顯著的領先。甚至在海拔 1989的「清淨福爾摩沙會館」設立目前最高換電站、優先於金門、小琉球等離島佈建等，在在替消費者們著想，讓Ionex 車主騎車出門更無後顧之憂！

▲光陽在全台換電站的高度、密度、廣度上持續積極布局！（圖／品牌提供）
▲光陽在全台換電站的高度、密度、廣度上持續積極布局！（圖／品牌提供）
近來萬物齊漲，光陽反而逆向操作，推出僅此一檔的超殺優惠，以台北市來說，扣掉工業局補助7000元、環保署汰舊換新補助3000元、台北市汰舊換新補助5000元、振興加碼8000元、報廢車300元，再加上Ionex的6200元購車金，總共可折抵2萬9500元，換算下來， Ionex i-One都會版只要33300元，就能入手白牌最低價車款！不僅如此，還能參加「百萬父豪、百萬學霸」，只要購車就有機會抽到最高獎金100萬，讓你我有機會一次擁有電動機車，同時解鎖一桶金的人生成就！

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