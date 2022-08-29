無族群限制！從通勤到買菜　「i-One」搶攻白牌最低價

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i-One解決許多騎士在意的噪音與保養問題，由於沒有鏈條音等其它傳動噪音，採直接驅動，在講求安靜之餘也兼顧省錢的保養成本。而i-One都會版搭載4.2KW側掛式電動馬達，極速約莫可以騎到74km/h、續航力官方數字為90公里， 充沛的動力輸出媲美125等級，加上自動倒車等貼心設計，不管是一般上班族，身材嬌小的小資女、或者是菜籃族，都能輕鬆駕馭，應付日常生活需求。
相信多數消費者考量市區騎乘代步用機車，價格會是最大的推拉力因素，對此光陽為了讓更多消費者感受電動機車的親民魅力，祭出熱銷款「i-One」史無前例震撼優惠33,300元入手價。除了替消費者省荷包，同時，光陽也考量到多數騎士在意的換電需求，近來便宣布Ionex第1500站攻佔南台灣「墾丁」。光陽在全台換電站的高度、密度、廣度上持續積極布局，根據統計，部分縣市行政區的站數超越同業與加油站，而台北市文山區、新北市新店區、台中市多個行政區都有取得相當顯著的領先。甚至在海拔 1989的「清淨福爾摩沙會館」設立目前最高換電站、優先於金門、小琉球等離島佈建等，在在替消費者們著想，讓Ionex 車主騎車出門更無後顧之憂！
近來萬物齊漲，光陽反而逆向操作，推出僅此一檔的超殺優惠，以台北市來說，扣掉工業局補助7000元、環保署汰舊換新補助3000元、台北市汰舊換新補助5000元、振興加碼8000元、報廢車300元，再加上Ionex的6200元購車金，總共可折抵2萬9500元，換算下來， Ionex i-One都會版只要33300元，就能入手白牌最低價車款！不僅如此，還能參加「百萬父豪、百萬學霸」，只要購車就有機會抽到最高獎金100萬，讓你我有機會一次擁有電動機車，同時解鎖一桶金的人生成就！