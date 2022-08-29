蔡其昌搶頭香登記　稱「前一棒特別弱」得迎頭承擔

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇嘉全說，蔡其昌在第一天就辦理登記，表示對市長選舉勢在必得，台中市要翻新，需要一個有行動力、有魄力的市長，蔡其昌過去在台中擔任公職的表現、在立法院創造國會新氣象，都值得大家期待，希望11月26日大家一起做出改變，讓有行動力、有魄力的行動派蔡其昌為台中市民服務。
蔡其昌說，高雄在陳其邁主政下，短短兩年時間，「光是一條捷運黃線已遠遠超越我們，城市的競爭就是這麼殘酷」。他說過去林佳龍執政時，台中的立委都很忙、經常被林佳龍動員，「有太多事、大預算、法規要去中央爭取與協調」。反觀現在，「大家都很閒，閒到有一點緊張、有一點覺得無法接受、擔心台中的市政該怎麼辦？」
蔡其昌說，他要透過行動告訴市民，台中市政的改革跟推進，必須用迫不及待的角度、視野、方法來推進，台中人給了盧秀燕4年，也等了她4年，這4年來台中沒有願景、市長沒辦法用行動展現出對城市的大規劃、大魄力、大建設。「市政的推動是一棒接一棒，當前一棒特別弱的時候，下一棒就必須承擔起上一棒落後的部分，否則城市的競爭中、台中只會越來越退步、只會不斷的被追趕超越。」
台中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆區長及區民代表選舉，今起至9月2日辦理候選人申請登記。尋求連任的市長盧秀燕，預定9月2日前往登記。