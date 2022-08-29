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蔡其昌搶頭香登記　稱「前一棒特別弱」得迎頭承擔

▲蔡其昌今在競選主委蘇嘉全、前後任7名立委及所有議員候選人陪同下，前往選委會登記。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.29）
▲蔡其昌今在競選主委蘇嘉全、前後任7名立委及所有議員候選人陪同下，前往選委會登記。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.29）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-29 15:39:312022-08-29 15:40:47

民進黨提名台中市長參選人蔡其昌，今浩浩蕩蕩前往選委會辦理登記。蔡其昌說，城市的競爭是殘酷的，過去林佳龍時代，台中的立委忙著配合市府在中央爭取預算與大建設，市長換人後「閒到有一點緊張、有一點覺得無法接受」，未來他將迎頭趕上，打造台中成為國際級的生活都市，「當前一棒特別弱的時候，下一棒就必須承擔」。

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蔡其昌今（29）日在競總主委蘇嘉全、總幹事何欣純、張廖萬堅，總督導黃國書、莊競程、林靜儀、洪慈庸、青年後援會會長陳柏惟等前後任立委陪同下，與34名市議員候選人共同造勢，前往選委會登記。

蘇嘉全說，蔡其昌在第一天就辦理登記，表示對市長選舉勢在必得，台中市要翻新，需要一個有行動力、有魄力的市長，蔡其昌過去在台中擔任公職的表現、在立法院創造國會新氣象，都值得大家期待，希望11月26日大家一起做出改變，讓有行動力、有魄力的行動派蔡其昌為台中市民服務。

▲蔡其昌辦理登記時，調皮的脫下口罩讓工作人員「驗證身份」。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.29）
▲蔡其昌辦理登記時，調皮的脫下口罩讓工作人員「驗證身份」。（圖／記者顏幸如攝，2022.08.29）
蔡其昌說，高雄在陳其邁主政下，短短兩年時間，「光是一條捷運黃線已遠遠超越我們，城市的競爭就是這麼殘酷」。他說過去林佳龍執政時，台中的立委都很忙、經常被林佳龍動員，「有太多事、大預算、法規要去中央爭取與協調」。反觀現在，「大家都很閒，閒到有一點緊張、有一點覺得無法接受、擔心台中的市政該怎麼辦？」

蔡其昌說，他要透過行動告訴市民，台中市政的改革跟推進，必須用迫不及待的角度、視野、方法來推進，台中人給了盧秀燕4年，也等了她4年，這4年來台中沒有願景、市長沒辦法用行動展現出對城市的大規劃、大魄力、大建設。「市政的推動是一棒接一棒，當前一棒特別弱的時候，下一棒就必須承擔起上一棒落後的部分，否則城市的競爭中、台中只會越來越退步、只會不斷的被追趕超越。」

台中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆區長及區民代表選舉，今起至9月2日辦理候選人申請登記。尋求連任的市長盧秀燕，預定9月2日前往登記。

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