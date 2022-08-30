辦公室驚見「菜鳥新同事」！牠真實身分曝光：一堆人認錯
究竟是什麼樣的新同事，會因為「一臉鳥樣」而引起上萬名網友討論？一名網友日前目睹一位「新同事」在空無一人的辦公室閒晃，將照片分享在網路上後，網友看了竟然都紛紛笑說：「你這同事長的這副什麼鳥樣」。
一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，只見空無一人的辦公室中，竟然有一隻大鳥站在辦公桌上發呆，只見牠體型不小，全身披著黑色的斑紋羽毛，彷彿也不太怕人的樣子，伸長脖子四處觀看，由於畫面太奇妙，讓原PO忍不住趕緊拍下來並寫道：「公司新來的同事」。
網友看了照片都紛紛笑說：「我無意冒犯，但你同事長得這什麼鳥樣……」、「新來的菜鳥」、「很吵的同事」、「牠的職位是？」、「先互加line方便聯絡」、「有點鳥的同事」、「夜班經理」、「笑死，怎麼跑進去的」、「薪水只要蚯蚓」。
原來牠的真實身分是俗稱「大笨鳥」的「黑冠麻鷺」，時常出現在公園草地裡抓蚯蚓吃，喜歡在夜間活動，遇到警戒情形時會伸長脖子偽裝，有時會「嗚、嗚、嗚」地發出低沉的鳴叫聲。另外因為常常有網友將牠與「暗光鳥」夜鷺或是「喜歡在半夜狂鳴叫」的夜鶯搞混認錯，因此有網友分享一張對比圖，希望大家不要弄錯牠們的名字喔！（編輯：陳珮瑜）