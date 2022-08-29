中職／悍將週一就是打不贏　纏到11局照樣氣力放盡

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今晚富邦悍將推出李子強先發，他也是今天富邦用補賽特別名額，才被升上一軍，雖然今晚發生2次危機，首次出現在第2局，單局送出一次四壞，以及2次觸身球保送，但他先用雙殺，再自己處理滾地球，化解今晚首次危機，第2次發生在6局上，被連續安打攻佔二、三壘，收下第2個出局數後被換下場，但接替投球的藍愷青成功守下，力保無失分，主投5.2局，送出4次三振無失分，繳出本季代表作。
可惜比賽到了9局上，賽前防禦率只有2.50防禦率的曾俊岳，突然控球不穩，解決2名打者後送出保送，接著下一名打者郭天信敲出安打，悍將左外野手高國麟卻出現失誤，讓一壘上的張政禹一路跑上三壘，郭天信也上二壘，下一棒張祐銘再選到保送擠成滿壘，「大師兄」林智勝馬上展現他的英雄命，打出關鍵安打超前比分，本來以為味全就此要穩穩收下勝利，但味全龍終結者伍鐸卻也出現狀況，被連續打2支安打追平，但是葉總馬上把壘包塞滿，並使用「五人內野」超狂部陣，最後順利守住進入延長賽。
11局上半，味全龍終於出現攻勢，首名打者林孝程打出安打後，靠著隊友的觸擊上到二壘，下一棒的蔣少宏打出安打形成一、三壘有人，再由李凱威打出適時安打超前比分，而下一棒的劉基鴻馬不停蹄補上三分砲，幫助味全將勝利穩穩收下。
味全龍先發投手「龍王」王維中今晚只投3局，就因為身體出現狀況提前退場，第3任投手王玉譜，雖然被悍將打線連打3支安打，失掉1分，連續3場出賽都失分，但被大師兄的超前安打拯救，無關勝敗，最後是由味全龍終結者伍鐸艱辛獲得勝投，而悍將李建勳則吞下敗投。