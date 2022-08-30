髮際線上移好困擾　四體質專業中醫一一破解

我是廣告 請繼續往下閱讀
女性髮際線越來越高常常受遺傳基因與內分泌調控的影響，雄性激素比一般人高的女性就容易會有髮際線後退的困擾。康涵菁醫師指出，很多女生會認為長頭髮易掉髮，其實可能和綁頭髮有關，如果長時間綁同樣的髮型，反覆拉扯同一個區域的頭髮，的確會增加那個區域的掉髮量，但只要改變固定的綁法，或是髮線時常更換位置，就能減少掉髮量。那常常洗頭、或染髮燙髮，會加速髮際線上提的可能嗎？通常是染髮、燙髮太靠近頭皮傷害毛囊，才可能掉髮，建議使用天然一點的洗髮精，如含有何首烏與生薑的最為合適。
血、精為人體根本 這四體質人要注意
中醫認為血和精是人體的根本，一切人體內外有形的器官和組織，都與精血相關，頭髮更為密切，「髪為血之餘」頭髮由多餘的血液生成；「腎之華在髪」腎臟的光彩表現在頭髮。康涵菁解釋，頭髮的生長代謝需要血液與腎精濡養，所以精血什麼狀態，頭髮作證，觀一發而知全身。而血虛、血熱、腎虛、外邪常常就是中醫認為髮際線上提的四大主因。
一、血虛：頭髮由體內多餘的血液化生而成，人體如果血液充盈，則頭髮後備充足，自然濃密；如果血液虧虛，用來化生頭髮的血液不足，頭髮失其所養，自然乾枯、開叉，以至於逐漸脫髮。生活和工作壓力空前的今天，業餘時間更是應酬滿滿，這就應了「消耗過度引起血虛」之說。無論是腦力工作時間過長、用眼過多，還是繁多的外事活動，都是青絲剋星。門診常見減肥過度的患者，減肥不求速成，本質是消耗大於攝入，無論用運動、吃藥、節食哪種方法，體重都不可下降太快，否則血虛就會容易導致掉髮。
平時飲食中無論是瘦肉、蛋、海鮮類動物蛋白，還是豆類植物蛋白，都應保證足夠攝入，若引起月經過多，建議盡速給中醫師調理。
二、血熱：為中醫名詞，指人體內一種熱能過剩的狀態。凡生物都需要適宜溫度，頭髮亦如是。如果血液是血熱狀態，我們的頭髮就會相當於一株生長在火爐邊的植物，相信它除了逐漸枯萎、死亡外，不會有別的出路了。通常發生於天氣炎熱、嗜食辛辣、高脂食物和甜品，與情緒很容易受刺激，易怒。中醫認為怒氣會直接轉化成火氣。
康涵菁醫師提醒，這種體質盡量避免食用辛辣刺激性食物，如辣椒、芥末、胡椒；脂肪含量多的食物，如快 餐、油炸食品；含糖量多的食品，如冰淇淋、西式甜點；屬性溫熱或產熱高的食物，如羊肉、橘子、糯米。此外心情要調適。在七種情緒刺激中，暴怒或怒久最容易使人體氣血運行閉阻，多餘的氣不能順暢運行，時間久了就會轉化為血熱狀態，建議平時多做頭皮按摩紓緩壓力。
三、腎虛：頭髮在中醫理論中，除了需要充足的血液化生，更需要腎臟中的精氣催化和促進。而腎虛通常與遺傳的體質有關，長期飲食過鹹。鹹味容易影響腎這個臟腑，適量鹹味使腎功能增強，但長期超量攝入鹹味將會損傷腎精的運化，則頭髮容易脫落，建議採用中藥炙何首烏、女貞子、熟地黃、山萸肉克調理、飲食上少鹽、
四、風邪：中醫認為「百病生於風」。頭部永遠是風邪攻擊的主要目標。人體在兩種情況下怕風：出汗後和睡著後。此時全身毛孔處於敞開狀態，容易遭受風邪侵襲，當風吹過張開的毛孔時，皮膚遇冷收縮，瞬間減少頭髮毛囊部的血液供應，所以頭髮最容易在睡醒後脫落。而洗頭髮後也要盡快吹乾，而長期酗酒也算是風邪上擾的一種，容易造成髮際線上移，平時在容易受風脫髮的局部，也就是頭頂周圍用薑汁塗敷並且適時按揉。將可以有效的預防髮際線上移。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54953
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw