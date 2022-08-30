毒蟲載狗拒檢飛車逃逸 柴犬見主人遭逮嚇到閃尿

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第六分局市政派出所員警昨日19時35分許巡經西屯區黎明路2段時，發現1輛自小客車行跡可疑且紅線違規停車，經警鳴笛示警，並使用廣播喝令靠邊停車受檢，該車加速駛離，員警沿路尾隨其後，並發布攔截圍捕，於西屯區環中路3段與市政南一路口攔截時，該車衝撞巡邏車後，失控撞擊人行道路樹始停下，幸無人受傷。
員警隨即上前將李姓駕駛(83年次)壓制逮捕，車上1隻柴犬見警方搜索車輛，立即竄逃至後座躲藏，似乎飽受驚嚇，叫也不敢叫，只有噤聲偷偷探出狗頭觀看，當小狗被警方帶下車時馬上閃尿。員警帶下嫌犯及小狗後執行搜查，於車上起獲第三級毒品愷他命1罐(含罐重6.65公克)及K盤2個(內有愷他命粉末)等物，全案依公共危險、毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。分局長蔡元戎表示，警方不分日夜守護治安，要讓民眾感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立臺中市民對治安的信心，對於不法行為一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根，維護臺中市民安心生活環境。
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