張善政也陷抄襲風暴　鄭運鵬：用抄襲來獲利最離譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭運鵬上午受訪時表示，他覺得張善政擔任宏碁集團副總時，以計畫主持人身分向政府拿到了金額高達5千7百萬的三年計畫，但他卻用抄襲的方式拿來獲利，這是最離譜的地方。
鄭運鵬並表示，希望這項計劃的主持人張善政先生說明清楚，因為這是獲利的行為，是不當獲利的行為，是政府的國庫，這是政府的財產，人民的納稅錢，鄭運鵬表示希望用最嚴格的標準來檢視這個案子，公開說明清楚，未來如何防弊自己過去的弊端，來給市民參考。
民眾黨桃園市長參選人賴香伶則表示，因為張院長自己說過，「政治人物的誠信」很重要，也希望張院長對誠信真的也不要雙標。賴香伶表示，最驚訝的是一個研究計畫方案加起來五千多萬，這研究計畫金額真的非常高。賴香伶認為，如果是一個一、兩百萬預算，大家會覺得是個小研究，可能就是講資料蒐集，講到策略與分析五千多萬預算是一個很大的數目，賴香伶說，「我很少看到研究方案有那麼大的」。
賴香伶說，這件事張院長必須要正視它而且要很嚴肅對待跟大家把事情說清楚講明白，不然大家都覺得你之前在批評林智堅的時候你說的誠信，大家一樣會用同樣的高標準來檢視你。
賴香伶最後強調，我們不希望桃園的選舉過程「一再淪入這種抄襲的、挺抄襲的、甚至是每個人都有這樣的問題一再爆發」，對市民來講我們到底要選一個什麼市長？桃園市民不應該被大家用這方式「失去光榮感跟對政治人物誠信的信任感。」