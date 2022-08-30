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競總前也敢撒野！柯P大型海報慘遭割喉封嘴

▲台中市議員參選人許瑞宏掛在競選服務處前的民眾黨主席柯文哲海報，慘遭人惡意以利器「割喉封嘴」。（圖／許瑞宏競選辦公室提供，2022.08.30）
▲台中市議員參選人許瑞宏掛在競選服務處前的民眾黨主席柯文哲海報，慘遭人惡意以利器「割喉封嘴」。（圖／許瑞宏競選辦公室提供，2022.08.30）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-30 13:38:002022-08-30 14:15:55

選舉文宣遭破壞時有所聞，但連競選總部都難逃毒手，也太囂張！民眾黨台中市議員參選人許瑞宏競選服務處前的黨主席柯文哲海報，昨晚遭人以銳器刮花。破壞者刻意從柯文哲相片的脖子處拉出兩條長長的割痕，還在嘴部來回刮了數十道，狀似割喉封嘴。警方調閱監視器，發現破壞者竟在星期天下午利用眾人不注意之際，在大庭廣眾下手。

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▲監視器拍到一名戴黑色棒球帽的中年男子（右紅圈處），以鑰匙破壞柯文哲海報。（圖／許瑞宏競選辦公室提供，2022.08.30）
▲監視器拍到一名戴黑色棒球帽的中年男子（右紅圈處），以鑰匙破壞柯文哲海報。（圖／許瑞宏競選辦公室提供，2022.08.30）
許瑞宏的競選服務處位於台中市向上路，平常人來人往相當熱鬧，服務處前的柱子，貼有民眾黨主席柯文哲推薦許瑞宏的海報。今天上午9點工作人員上班開門時，瞥見「柯P的臉有點怪怪的」，上前仔細一看，才發現疑有不明人士持尖銳物品「刮花」柯P的臉，脖子處甚至「慘遭割喉」，從海報側邊看，還有不明液體噴灑痕跡。

許瑞宏表示，自己是素人從政，從未惡意批評別人，也希望選舉過程平和理性，大家可以支持心目中理想的政黨及參選人。他呼籲不同政治理念的選民，若有不滿之處，應回歸公共討論，避免不理性行為。

柯文哲海報掛在服務處門口較高處，且海報前通常有放置物品，要「動手」得舉手墊腳，並不容易，服務處認為是蓄意破壞。公益路派出所獲報到場了解，初步懷疑有人持鑰匙等尖銳物品刮海報上柯文哲的嘴及脖子，造成透明膠膜破損。

▲柯文哲的海報位置較高且旁邊堆有物品，要「隨手破壞」並不容易。（圖／許瑞宏競選辦公室提供，2022.08.30）
▲柯文哲的海報位置較高且旁邊堆有物品，要「隨手破壞」並不容易。（圖／許瑞宏競選辦公室提供，2022.08.30）
由於騎樓設有監視器，警方及競選服務處人員查看監視器發現，週日（28日）下午2時左右，一名頭戴棒球帽、著襯衫及短褲的中年男子，先在服務處外停留多時，東張西望，確認無人注意時，持不明物品破壞海報。警方將查出此人身份要求他到案說明。

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