競總前也敢撒野！柯P大型海報慘遭割喉封嘴

選舉文宣遭破壞時有所聞，但連競選總部都難逃毒手，也太囂張！民眾黨台中市議員參選人許瑞宏競選服務處前的黨主席柯文哲海報，昨晚遭人以銳器刮花。破壞者刻意從柯文哲相片的脖子處拉出兩條長長的割痕，還在嘴部來回刮了數十道，狀似割喉封嘴。警方調閱監視器，發現破壞者竟在星期天下午利用眾人不注意之際，在大庭廣眾下手。
許瑞宏的競選服務處位於台中市向上路，平常人來人往相當熱鬧，服務處前的柱子，貼有民眾黨主席柯文哲推薦許瑞宏的海報。今天上午9點工作人員上班開門時，瞥見「柯P的臉有點怪怪的」，上前仔細一看，才發現疑有不明人士持尖銳物品「刮花」柯P的臉，脖子處甚至「慘遭割喉」，從海報側邊看，還有不明液體噴灑痕跡。
許瑞宏表示，自己是素人從政，從未惡意批評別人，也希望選舉過程平和理性，大家可以支持心目中理想的政黨及參選人。他呼籲不同政治理念的選民，若有不滿之處，應回歸公共討論，避免不理性行為。
柯文哲海報掛在服務處門口較高處，且海報前通常有放置物品，要「動手」得舉手墊腳，並不容易，服務處認為是蓄意破壞。公益路派出所獲報到場了解，初步懷疑有人持鑰匙等尖銳物品刮海報上柯文哲的嘴及脖子，造成透明膠膜破損。
由於騎樓設有監視器，警方及競選服務處人員查看監視器發現，週日（28日）下午2時左右，一名頭戴棒球帽、著襯衫及短褲的中年男子，先在服務處外停留多時，東張西望，確認無人注意時，持不明物品破壞海報。警方將查出此人身份要求他到案說明。