米其林指南添疫後新戰力　觀光局看好邊境開放美食觀光

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交通部次長祁文中致詞表示，主廚透過料理展現臺灣在地活力與韌性，並善用臺灣在地食材及尊重大自然，向世界展現臺灣各地美食文化內涵。另為順應在地化及永續化等旅遊趨勢，觀光局整合具特色的區域性旅遊目的地觀光圈資源及發展疫後新產品，透過美食及多元旅遊主題間的宣傳，傳達多樣化的臺灣意象，期待國境開放後，更多國際朋友除了按圖索「食」的探索4座城市美食外，亦可前往其他城市，體驗不同風貌的美景及文化，分享更多臺灣無限感動。
觀光局指出，臺灣連續3年皆有才華洋溢、創作獨特性且具潛力年輕廚師獲得「米其林年輕主廚大獎」，今年由T+T餐廳古俊基、蔡元善兩位榮獲，展現臺灣餐飲無限創意與潛力；「米其林指南服務大將」由鹽之華餐廳余佩凌小姐榮獲，讓客人真實體驗餐廳的美好，及致力於美食永續及環保的「米其林綠星餐廳大獎」由山海樓、陽明春天（士林）及新增Embers、小小樹食（大安路）榮獲。
另今年首次頒發的「米其林侍酒師獎」由巴黎餐廳1930X高山英紀的林允順先生榮獲，皆可提升臺灣整體餐飲及優化臺灣在國際間美食印象的指標，相信將「臺灣美食體驗」更具多元性及專業性，使美食饕客及遊客對於廚師們對於各地美食環境的永續發展有更進一步認識。
交通部觀光局強調，於疫情期間持續於國內、外行銷推廣臺灣精緻餐飲、街頭小吃等不同型態的多樣化美食，提供多面向的旅遊美食參考資訊，不僅深受國人喜愛，亦吸引國際遊客關注臺灣美食；並促請各駐外辦事處與旅行業者結合美食包裝行程，不間斷地為疫後國境開放作準備，創造臺灣美食觀光新商機。