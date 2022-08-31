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《獵首密令》票房亮眼！網友：李政宰報名女主角也能入圍

▲李政宰演技好，被網友調侃報名「最佳女主角」也會入圍。（圖／龍祥電影）
▲李政宰演技好，被網友調侃報名「最佳女主角」也會入圍。（圖／龍祥電影）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-31 12:30:00

由《魷魚遊戲》李政宰籌備4年，首度自編自導自演的諜報動作片《獵首密令》，上周於韓國再創新紀錄，連續三週登頂票房冠軍，專家預估本週會達成票房400億韓元（約台幣9.9億元）、觀影人次400萬的目標，這對於首次執導電影的李政宰來說，無疑是交出一張漂亮成績單。

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▲李政宰（右）、田慧振對戲。（圖／龍祥電影）
▲李政宰（右）、田慧振對戲。（圖／龍祥電影）
《獵首密令》風光入圍韓國釜日電影獎7大獎項，當中包含最佳劇本、最佳新導演兩項大獎，全體演員更是一個都沒少，鄭雨盛入圍最佳男主角、許城泰入圍最佳男配角、田慧振入圍最佳女配角、高允貞入圍最佳新女演員，可見劇中演員們的表演張力，深深撼動評審團。

《獵首密令》劇情闡述南北韓之間的諜報戰，彼此間爾虞我詐相互猜疑，原先就是情緒張力極強的劇本，加上演員群們猶如「青龍獎同學會」，包含青龍獎影帝李政宰、鄭雨盛，青龍獎最佳女配角田慧振，以及片中許多影壇大咖客串，高含金量絕對演技保證，甚至有網友調侃要是李政宰改報女主角，或許也能夠入圍。

該電影劇情講述南韓中央情報局（KCIA）的海外組組長朴平浩（李政宰 飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛 飾）都接到上級指示，要找出一個臥底在情報部深處的北韓間諜。當這個間諜開始洩露可能危及國家安全的最高機密時，兩位組長分別被指派互相調查對方，在這緊迫的狀況下他們若找不出這名臥底，自己可能就會遭到指控。

▲《獵首密令》已在台上映。（圖／龍祥電影）
▲《獵首密令》已在台上映。（圖／龍祥電影）

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