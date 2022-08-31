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《禹英禑》鯨魚夯！ 140公分抱枕開賣 　寢飾日賣逾百組

▲HOLA推出一系列慵懶海洋動物造型抱枕，其中140公分鯨魚抱枕吸引許多《非常律師禹英禑》鐵粉。（圖／業者提供）
▲HOLA推出一系列慵懶海洋動物造型抱枕，其中140公分鯨魚抱枕吸引許多《非常律師禹英禑》鐵粉。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-31 09:56:242022-08-31 09:57:51

韓劇《非常律師禹英禑》雖然已經完結篇，但劇中可愛的鯨魚模樣深植人心，不少人都成為海洋生物粉絲。家居賣場HOLA集結一系列海洋單品，包含抱枕、香氛、寢具用品，其中最搶眼當屬140公分鯨魚抱枕，還有錘頭鯊、海豹、海龜等抱枕，並加碼海洋琥珀香氛限時買一送一。東妮寢飾也以搭上《禹英禑》風潮，新系列「Ocean Love」上市後單日全台就賣出上百套。

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韓劇《非常律師禹英禑》暴紅，貫穿全劇的鯨魚週邊帶起一陣海洋熱潮，今年甫推出慵懶海洋動物造型抱枕HOLA，店內首推140公分鯨魚抱枕，呆萌神情的海龜抱枕吸引許多《禹英禑》鐵粉，可愛的錘頭鯊、海豹抱枕也各有擁護者。除了抱枕之後，HOLA也趁勢祭出海洋香氣優惠，Scented Space No.22經典擴香系列推出海洋琥珀香氣，周年慶期間加碼買一送一。

▲慵懶海洋動物造型抱枕系列，鯨魚款特價1359元、錘頭鯊款特價1032元、海豹款特價999元、海龜款特價799元。（圖／HOLA提供）
▲慵懶海洋動物造型抱枕系列，鯨魚款特價1359元、錘頭鯊款特價1032元、海豹款特價999元、海龜款特價799元。（圖／HOLA提供）
▲Scented Space No.220經典擴香系列，原價1490元，周年慶期間買一送一。（圖／HOLA提供）
▲Scented Space No.220經典擴香系列，原價1490元，周年慶期間買一送一。（圖／HOLA提供）
遠東集團寢具品牌東妮寢飾則以海島台灣為靈感，搭上《禹英禑》風潮，推出全新系列「Ocean Love」給喜愛海洋、關心地球的消費者，共有印花與素色5種款式。東妮寢飾整合行銷處經理王佳慧表示：「隨著韓劇《禹英禑》發燒，新品未上市前就引發一波熱潮，近期上市後單日全台就賣出上百套。」購買群眾自25歲至40歲的年齡層都有，甚至還有親子客，帶動專櫃來客及網路訂單增加3成。

▲1. 100%高紗支長纖細棉印花兩用被床包組-鯨魚之歌，特價7980元。（圖／東妮寢飾提供）
▲100%高紗支長纖細棉印花兩用被床包組-鯨魚之歌，特價7980元。（圖／東妮寢飾提供）
▲100%高紗支長纖細棉素色床包組-朦朧夜幕，特價6980元。（圖／東妮寢飾提供）
▲100%高紗支長纖細棉素色床包組-朦朧夜幕，特價6980元。（圖／東妮寢飾提供）

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