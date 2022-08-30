斯里蘭卡提出改革路線圖　盼促經濟脫困

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此外，18歲以上公民一律強制進行稅務登記，各地方政府必須在2022年終以前落實線上徵稅計畫。
威克瑞米辛赫說，政府的財政穩定計畫著眼於在2025年把稅收提升至國內生產毛額（GDP）的15%、讓基礎預算盈餘達到GDP的2%以上，並在中期內把公共債務降至GDP的100%以內。
截至2021年年底，斯里蘭卡政府稅收為國內生產毛額的8.2%，公共債務是GDP的110%。
威克瑞米辛赫也宣布，政府與國際貨幣基金（IMF）的紓困談判已進入最後階段，不久後也將與主要債權國展開債務重組協商。此外，聯合國正與多個國際組織為斯里蘭卡發起糧食安全計畫。
他也提出諸多具體措施，為政府開源節流以及鞏固社會安全網。
為減少對燃油的依賴，斯里蘭卡政府未來採購車輛將僅限於電動車，並提供稅務優惠，鼓勵國內廠商生產電動三輪車；為滿足資本調整的需求，政府將把公營銀行的20%股分分配給存戶及員工。
斯里蘭卡也將為6萬1000戶挨餓家庭、孕婦、長者、殘障人士、弱勢家庭、腎臟病患、偏鄉農漁民等，提供多項救濟與補助。
在農業方面，斯里蘭卡將推出糧食安全計畫，提高生產、採收、儲藏、及分銷的能力與效率，並減免農民向國有銀行欠下的農耕貸款。
其他的措施還包括：設置獨立部門監督國有企業重組、國營企業績效，成立債務管理單位管理國家債務、成立機構來促進公私業界投資合作、推動觀光產業、雇用無業青年至公地務農、開放外籍生前來就學以賺取外匯等。
斯里蘭卡政府因長年貪腐、經濟管理不善等因素，於7月初宣告破產。（編輯：林憬屏）1110830