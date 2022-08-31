跟黃珊珊別苗頭？蔣萬安找4前北市副市長擔任市政顧問
國民黨台北市長參選人蔣萬安今（31）日公布 「永續首都、台北萬安」競選團隊市政最高顧問，由四位前台北市副市長出任，包含文化專業的前立委李永萍、專精都市計畫的前內政部長陳威仁、醫療專業的聯醫總院長邱文祥、環保專業的陳永仁。
蔣萬安強調，這四位都是他團隊的成員，他要打造永續城市因應氣候變遷，要推動防災社區、低碳社區、永續社區，建設台北成為安全、韌性的城市；其次，他也要守護市民健康，特別是在疫情之下，他要強化現有監測預警與醫療管控應變機制，也要公私合力，組織社區醫療衛生社福等跨領域網絡；第三，要形塑台北城市美學，以文資、藝術、文創進一步連結市民生態綠化與環境，延伸到社區營造，打造台北城市美學；最後，他要建構宜居環境，解決城市交通問題，給市民安居樂業的城市，更進一步讓民眾在台北能追求自己的夢想。
媒體詢問，是否跟兩位北市前市長馬英九、郝龍斌借將，跟北市前副市長黃珊珊互別苗頭？蔣萬安說，四位顧問都對北市市政很熟悉，也是他過去常請益的對象，希望借重他們的專業打造台北城。市民厭惡政治口水，希望有一位年輕可以帶領北市往前的市長，更希望有堅實的團隊，所以不只有最高顧問團，還會有更多對台北更熟悉的人加入團隊，一個人或許走得快，但大家一起走更能做好市政團隊。
至於民進黨台北市長參選人陳時中不公開高端疫苗效力與價錢，蔣萬安表示，封存30年非常荒謬，陳時中謊話連篇，要圓一個謊要說更多的謊，之前說是保存，現在又改口說是國家機密，反反覆覆全部亂講，完全就是陳時中的遮羞布。