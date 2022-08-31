參加公辦辯論？侯友宜：按照選舉步驟、該做甚麼就會去做
新北市長侯友宜今（31）日上午參加市政會議，會後受訪時對於對手林佳龍昨日登記時呼籲侯友宜也能在登記參選時，選擇勾選辯論「辯論」選項，侯友宜受訪時還是沒有明確回答，只回應選舉過程中都按照選舉的步驟，該做甚麼就會去做，大家一起努力，好好做事，團結在一起，面對所有挑戰。
侯友宜表示，在上次的選舉過程中，都有按照自己選舉的步驟，該做甚麼就會做甚麼，記得上次選舉時也有與競選新北市長的現任行政院長蘇貞昌辯論過，所以這次也是會按照自己的規劃跟步驟來做，強調選舉的過程透過透明、公開的方式，這是必經的過程，該做的事都會去做。
而對於副總統賴清德將在9月將會輔選林佳龍，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也會來助選，侯友宜表示，自己訴求的對象是新北市選民，會用行動的方式跟市民緊緊站在一起，面對他們、解決問題，讓他們看到城市的進步，這才是應該做的態度，他關心的是新北市民，努力的把事情做好，才是最重要的。
對於被視為藍營領頭羊，有無各縣市輔選計畫？侯友宜最後強調，跟各縣市一定有很多共同的市政合作，還有想法跟歷練，大家一起團結並肩作戰，讓中華民國、台灣會更好，新北市也會更好，大家一起努力，好好做事，團結在一起，面對所有挑戰。