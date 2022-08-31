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北市激戰！陳時中、黃珊珊登記參選　蔣萬安公布市政顧問

▲陳時中正式登記參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2022.08.31）
▲陳時中正式登記參選台北市長。（圖／記者葉政勳攝，2022.08.31）

政經中心／台北報導

2022-08-31 11:53:33

台北市長選戰升溫！民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊今（31）日上午分別登記參選，且提出參選理念。而國民黨參選人蔣萬安預計明天登記，今天上午他公布最高市政顧問團，找來4位前台北市副市長出任。

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上午9時，陳時中率先前往北市選委會登記參選台北市長，包含競選主委陳建仁在內，多數競選幹部與黨籍議員參選人都有到場。陳時中發表競選談話時表示，登記只是一小步，但跨出去就不能停止，自己要負起責任，做一個稱職的候選人走向勝選，用盡全力打破台北停滯。

隨後10時，黃珊珊在民眾黨主席、現任台北市長柯文哲的陪同下前往登記，高呼口號「民眾新希望、台北新能量」。黃珊珊致詞表示，今天登記參選只是個開始，會持續延續在北市府沒有顏色、一視同仁的施政理念，清廉、勤政，把北市優良政治文化延續下去。黃珊珊也直言，太多政治口水，從各種面向來看，台北市民真的非常厭倦不斷抹黑、口水、抹泥巴方式打選戰。

▲台北市前副市長黃珊珊31日在台北市長柯文哲與民眾黨參選人們的陪同之下，前往台北市選委會登記參選。（圖／記者朱永強攝，2022.08.31）
▲台北市前副市長黃珊珊31日在台北市長柯文哲與民眾黨參選人們的陪同之下，前往台北市選委會登記參選。（圖／記者朱永強攝，2022.08.31）
蔣萬安上午公布最高市政顧問團，由4位前台北市副市長出任，包含文化專業的前立委李永萍、專精都市計畫的前內政部長陳威仁、醫療專業的聯醫總院長邱文祥、環保專業的陳永仁。

蔣萬安說，希望借重他們的專業打造台北城。市民厭惡政治口水，希望有一位年輕、可以帶領北市往前的市長，更希望有堅實的團隊，所以不只有最高顧問團，還會有更多對台北更熟悉的人加入團隊，一個人或許走得快，但大家一起走更能做好市政團隊。

▲蔣萬安公布最高市政顧問團。（圖／記者余祥攝，2022.8.31）
▲蔣萬安公布最高市政顧問團。（圖／記者余祥攝，2022.08.31）

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