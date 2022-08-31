中秋懶人烤肉備料！外送首推串烤、現撈仔　最多折3百

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Uber Eats 新事業副總張祐欣表示：「Uber Eats 今年上半年較去年上半年，生鮮日用品外送訂單成長一倍，商品選擇也倍增，從烤盤到禮盒皆有。」9/1~9/15所有用戶輸入【優市慶中秋】消費滿549享2次8折優惠，單筆訂單最高折120元。北中南共40家傳統市場推「Eats 家烤肉萬家香」中秋專區，能點得到一般通路少見的新鮮海產如現撈海蝦、鮮生蠔、透抽；溫體直送的松坂肉、五花肉、雞翅等。沒時間事先醃肉也能點到調味好的肉片。9/1~ 9/20所有用戶輸入【九逛市場】消費599元，享2次85折優惠，單筆訂單最高折150元，分兩筆下單就有300元折扣。中秋闔家樂專區全商品95折起；所有用戶輸入優惠序號【中秋闔家樂】消費滿499元，享2次85折優惠，單筆最高折150元。
foodpanda 熊貓超市讓懶人烤肉的精神更上層樓，首度推出各類串烤食材，牛排烤肉串、雞心串、五花蔥捲串、魷魚翅串，從肉類到海鮮全都有。更貼心的是所有燒烤肉串口味皆已事先調味，可直接上烤架，此外，pandamart 熊貓超市亦提供「熊讚中秋海陸烤肉派對組」，將雞、豬、牛、魚、蝦等食材全部加入。foodpanda 觀察市場趨勢發現，近期疫情雖逐漸趨緩，但消費者已養成使用外送平台採買的消費習慣。預估今年中秋檔期，生鮮雜貨外送整體業績將相較去年同期成長2倍。
禮盒的部分，pandamart 熊貓超市集結了台、港、澳的知名月餅禮盒，包含美心月餅、郭元益，以及推出 foodpanda 獨家「金安禮盒」的櫻桃爺爺。以及 foodpanda 與時尚甜點店but.的聯名禮盒。即日起至 9/11，生鮮雜貨中秋指定商店消費滿 599 元，輸入優惠碼【秋瘋烤肉】即可享 79 折優惠，最高折抵 200 元；9/8~9/11，訂購pandamart 熊貓超市消費滿 499 元，輸入優惠碼【中秋瘋折】享 75 折優惠，最高折抵 250 元。
超市龍頭全聯中秋預購也進入倒數計時，9/1前「PXGo!全聯線上購」預定名店月餅禮盒、開趴海陸饗宴，門市有的線上通通買得到，選擇線上購一指下單超輕鬆，再享獨家加碼滿千88折，有送禮、烤肉需求千萬別錯過。