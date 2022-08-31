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中秋懶人烤肉備料！外送首推串烤、現撈仔　最多折3百

▲Uber Eats 聯合 Uber Eats 優市、北中南40間傳統市場、大潤發及家樂福推出中秋節烤肉和送禮專區，且於即日起至9/30祭出5折至95折不等優惠。（圖／官方提供）
▲Uber Eats 聯合 Uber Eats 優市、北中南40間傳統市場、大潤發及家樂福推出中秋節烤肉和送禮專區，且於即日起至9/30祭出5折至95折不等優惠。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-31 12:59:04

中秋連假即將到來，烤肉食材和中秋禮盒成為近日熱議話題，今年Uber Eats 聯合 Uber Eats 優市、北中南40間傳統市場、大潤發及家樂福推出中秋節烤肉和送禮專區，且於即日起至9/30祭出5折至95折不等優惠。foodpanda 今年首次推出烤肉串，甚至在pandamart 熊貓超市提供「熊讚中秋海陸烤肉派對組」，將雞、豬、牛、魚、蝦等食材全部加入，一次買齊所有烤肉時採。

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根據 Uber Eats 統計去年中秋節訂單，以台灣梅花豬肉片最愛戴，海鮮部分文蛤、日本生干貝則為消費者最愛點海鮮，時蔬天菜為筊白筍及帶殼玉米筍。烤肉的靈魂伴侶－醬料，依舊以老字號金蘭、萬家香烤肉醬、奶油最熱門。飲料的部分，低熱量飲品包含可口可樂 Zero 、每朝健康綠茶、茶裏王日式無糖綠茶最受青睞。當然燒烤網、烤肉刷、以及高級木炭則是非食品類的最熱門外送品項前三名。

Uber Eats 新事業副總張祐欣表示：「Uber Eats 今年上半年較去年上半年，生鮮日用品外送訂單成長一倍，商品選擇也倍增，從烤盤到禮盒皆有。」9/1~9/15所有用戶輸入【優市慶中秋】消費滿549享2次8折優惠，單筆訂單最高折120元。北中南共40家傳統市場推「Eats 家烤肉萬家香」中秋專區，能點得到一般通路少見的新鮮海產如現撈海蝦、鮮生蠔、透抽；溫體直送的松坂肉、五花肉、雞翅等。沒時間事先醃肉也能點到調味好的肉片。9/1~ 9/20所有用戶輸入【九逛市場】消費599元，享2次85折優惠，單筆訂單最高折150元，分兩筆下單就有300元折扣。中秋闔家樂專區全商品95折起；所有用戶輸入優惠序號【中秋闔家樂】消費滿499元，享2次85折優惠，單筆最高折150元。

▲中秋外送烤肉。（圖／官方提供）
▲根據 Uber Eats 統計去年中秋節訂單，以台灣梅花豬肉片最愛戴，海鮮部分文蛤、日本生干貝則為消費者最愛點海鮮，時蔬天菜為筊白筍及帶殼玉米筍。（圖／官方提供）
foodpanda 熊貓超市讓懶人烤肉的精神更上層樓，首度推出各類串烤食材，牛排烤肉串、雞心串、五花蔥捲串、魷魚翅串，從肉類到海鮮全都有。更貼心的是所有燒烤肉串口味皆已事先調味，可直接上烤架，此外，pandamart 熊貓超市亦提供「熊讚中秋海陸烤肉派對組」，將雞、豬、牛、魚、蝦等食材全部加入。foodpanda 觀察市場趨勢發現，近期疫情雖逐漸趨緩，但消費者已養成使用外送平台採買的消費習慣。預估今年中秋檔期，生鮮雜貨外送整體業績將相較去年同期成長2倍。

禮盒的部分，pandamart 熊貓超市集結了台、港、澳的知名月餅禮盒，包含美心月餅、郭元益，以及推出 foodpanda 獨家「金安禮盒」的櫻桃爺爺。以及 foodpanda 與時尚甜點店but.的聯名禮盒。即日起至 9/11，生鮮雜貨中秋指定商店消費滿 599 元，輸入優惠碼【秋瘋烤肉】即可享 79 折優惠，最高折抵 200 元；9/8~9/11，訂購pandamart 熊貓超市消費滿 499 元，輸入優惠碼【中秋瘋折】享 75 折優惠，最高折抵 250 元。

▲中秋外送烤肉。（圖／官方提供）
▲foodpanda 熊貓超市首度推出各類串烤食材，送到家就能直接上爐烤。（圖／官方提供）
超市龍頭全聯中秋預購也進入倒數計時，9/1前「PXGo!全聯線上購」預定名店月餅禮盒、開趴海陸饗宴，門市有的線上通通買得到，選擇線上購一指下單超輕鬆，再享獨家加碼滿千88折，有送禮、烤肉需求千萬別錯過。

▲全聯福利中心今年中秋節聯名胡同燒肉，推出「豪華老饕首選燒烤組」，一次就能吃到5款高檔餐廳的精緻肉品，愛烤肉的朋友不能錯過。（圖／全聯提供）
▲全聯福利中心今年中秋節聯名胡同燒肉，推出「豪華老饕首選燒烤組」，一次就能吃到5款高檔餐廳的精緻肉品，愛烤肉的朋友不能錯過。（圖／全聯提供）

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