感染新冠留4大後遺症　中醫調理助康復

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世界衛生組織（WHO）將因罹患新冠肺炎產生的長期影響稱為COVID-19急性感染後徵候群或長新冠，定義為確診或疑似感染新冠病毒3個月後，仍有無法以其他診斷解釋且持續至少2個月的症狀，並通常對日常生活或身體活動功能造成影響。根據WHO估計，約10~20%的新冠感染康復者會出現長新冠後遺症。
中醫看新冠 濕邪黏滯易產生後遺症
臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師張馨予指出，以中醫來看，新冠病毒感染屬於疫病範疇，病因爲感受疫癘之氣，病機特點有濕、毒、瘀、虛。新冠病毒感染時，急性期濕毒之邪流竄、困阻氣機，容易化燥傷津，恢復期主要病機爲氣陰兩傷甚至陰損及陽。同時新冠肺炎本身濕邪黏滯的特質使其更容易病症纏綿難癒產生後遺症。
中醫長新冠證型分4類 穴位按摩改善不適
張馨予醫師表示，長新冠常見中醫證型包含脾肺氣虛、氣陰兩虛、肝鬱氣滯及氫氣不升等。脾肺氣虛型常見症狀有疲倦、胸悶、胃口不佳、腹脹、解便稀軟等；氣陰兩虛型常有疲倦、胸悶、口乾、心悸、乾咳等症狀；肝鬱氣滯型常見憂鬱、焦慮、失眠、咽喉梗感等症狀。淸氣不升型常見症狀有注意力不集中、記憶力衰退、思考變慢等類似腦霧症狀。這些都可以到中醫門診開立合適對證藥物治療改善。
此外，平時也可以通過穴位按摩改善一些新冠後遺症個症狀，例如在思緒不清晰、無法集中精神時可以按摩頭頂的百會穴及四神聰穴，可以幫助醒腦開竅。
染易一個月內避免進補 飲食清淡、易消化為主
張馨予醫師提醒，新冠感染康復後1個月內，建議避免自行進補。新冠肺炎恢復期，在飲食上建議以清淡、容易消化的食物為主，避免過飽過飢、肥甘厚膩、生冷瓜果、烤炸辛辣的食物，以免助長濕邪化熱或邪客脾胃影響消化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54942
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