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中職／恰恰23個人商品！重磅上架

▲恰恰個人商品。（圖/DV提供）
▲恰恰個人商品。（圖/DV提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-08-31 14:28:07

長久以來，DA VILLAGE置身於運動文化的浩瀚宇宙，與運動員一起探索人類的無窮潛能。本次與CHIA 23彭政閔個人品牌展開重磅聯名合作，推出全新「CHIA VILLAGE」系列服飾商品及專屬配件，將由部落隊長－「火星恰」彭政閔帶領熱愛棒球運動的球迷們，從棒球場上的座位啟程出發，一同開拓全新的恰式宇宙！

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褪下球衣後的中職先生－彭政閔不僅與其團隊成立個人品牌，更曾受邀站在世界棒球的舞台擔任開球嘉賓，離開球場後的恰哥，才正要開始成就屬於「火星恰」的第二人生！

彭政閔有感臺灣基層棒球的訓練資源及資訊的不足，自行籌措資源開設恰棒球學苑，希望將自身所學傳遞給年輕小球員們，此一信念與DA VILLAGE推廣基層運動領域的初衷不謀而合，雙方跨領域融合棒、籃運動文化，透過「火星恰」的棒球精神結合DV品牌基因，將彼此對於運動文化的熱情，共同傳承給更多喜愛棒球的年輕世代，進而鼓勵正在棒球道路上努力的未來之星，勇敢追尋屬於自己的夢想。

本次CHIA VILLAGE合作特別致敬「恰恰-彭政閔」19年來精彩的職棒生涯，結合太空元素字體打造專屬臂章，更透過全方位的個人獎項、專屬的「恰式打法」揮棒剪影，以及身為國家隊隊長領袖特質等象徵性元素，為此次聯名商品注入鮮明的個人特色風格，完美詮釋出彭政閔於賽場上的輝煌成就。

彭政閔曾走過低谷也帶給球迷們無數次的感動，在棒球生涯中留下許多令人感佩的紀錄與數字，DA VILLAGE將這些過程轉換成獨創的專屬編碼「19-4-5-5-3-1」，並融入聯名商品之中，蘊藏著不凡的價值與意義，呼應恰哥低調的賽場風格、致敬堅韌的拼戰精神。

〔預購時間〕

2022/8/31(三)18:00~9/11(日)23:59九折預購，10/14(五)起陸續出貨

〔線上通路〕

DV STORE運動文化商城｜https://www.dv-store.com/pages/chia23

CHIA官方商城｜https://www.chiachia23.com/categories/chia-x-dv-聯名企劃

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