中職／恰恰23個人商品！重磅上架

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彭政閔有感臺灣基層棒球的訓練資源及資訊的不足，自行籌措資源開設恰棒球學苑，希望將自身所學傳遞給年輕小球員們，此一信念與DA VILLAGE推廣基層運動領域的初衷不謀而合，雙方跨領域融合棒、籃運動文化，透過「火星恰」的棒球精神結合DV品牌基因，將彼此對於運動文化的熱情，共同傳承給更多喜愛棒球的年輕世代，進而鼓勵正在棒球道路上努力的未來之星，勇敢追尋屬於自己的夢想。
本次CHIA VILLAGE合作特別致敬「恰恰-彭政閔」19年來精彩的職棒生涯，結合太空元素字體打造專屬臂章，更透過全方位的個人獎項、專屬的「恰式打法」揮棒剪影，以及身為國家隊隊長領袖特質等象徵性元素，為此次聯名商品注入鮮明的個人特色風格，完美詮釋出彭政閔於賽場上的輝煌成就。
彭政閔曾走過低谷也帶給球迷們無數次的感動，在棒球生涯中留下許多令人感佩的紀錄與數字，DA VILLAGE將這些過程轉換成獨創的專屬編碼「19-4-5-5-3-1」，並融入聯名商品之中，蘊藏著不凡的價值與意義，呼應恰哥低調的賽場風格、致敬堅韌的拼戰精神。
〔預購時間〕
2022/8/31(三)18:00~9/11(日)23:59九折預購，10/14(五)起陸續出貨
〔線上通路〕
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