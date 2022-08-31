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擊退尹衍樑之子！陳慧遊掌壽險公會理事長　盼沒隊友落隊

▲全球人壽董事陳慧遊當選壽險公會理事長，也揭示未來6大工作重點，包括推動國際接軌，期望沒有隊友落隊。（圖／全球人壽提供）　
▲全球人壽董事陳慧遊當選壽險公會理事長，也揭示未來6大工作重點，包括推動國際接軌，期望沒有隊友落隊。（圖／全球人壽提供）　

記者顏真真／台北報導

2022-08-31 14:42:27

壽險公會今（31）日進行理事長改選，兩位參選人南山人壽董事長尹崇堯、全球人壽董事陳慧遊，在歷經22家壽險公司86名會員代表兩輪式理事、常務理事的無記名投票選舉後，尹崇堯在第一輪投票就因未當選理事，無緣爭取理事長之位，最後由曾任前總統陳水扁第一任官邸總管的陳慧遊當選理事長。他當選後除發表感言，也揭示未來6大工作重點，包括尊重多元與溝通協調，協助業務發展，勇於承擔國家發展戰略角色，並推動國際接軌，期望沒有隊友落隊及提升壽險業形象等。

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壽險公會理事長改選，各壽險公司依公司規模會有3張至7張選票，先由額定86位會員代表選出21位理事與7位常務理事，常務理事都是形式上的被選舉人，再由21位理事針對7位常務理事進行投票，選出理事長。不過，南山人壽董事長尹崇堯在第一輪理事推選時，就沒有進入理事會，因此無緣再爭取理事長之位，最後由陳慧遊當選壽險公會新任理事長。

今年55歲的陳慧遊，台灣大學動物科學系畢業，雖然在壽險業的歷練並不算很資深，但他台大畢業後，就先跟著前總統陳水扁進入台北市政府，之後再跟著進入總統府，擔任前總統陳水扁第一任官邸總管。後來出任台陽投信董事長，從此棄政從商，開啟商界新人生。

而在台陽投信賣給康和證券及比利時KBC資產管理公司後，他則轉戰印刷業，出任老牌印刷大廠的秋雨創新董事長，也擔任台灣麥當勞董事及全球人壽董事。這次競逐壽險公會理事長的他，在選前就強調，他的目標是促進整體行業的精進與發展，而不是只對特定公司有好處，並要做「專職理事長」。

在當選壽險公會新任理事長後，陳慧遊也發表感言，除感謝會員公司的支持、黃調貴理事長任內的貢獻，也肯定尹崇堯競選期間提出的寶貴意見，希望未來所有會員公司一齊為壽險業的發展共同努力。

陳慧遊也提出上任後，壽險公會未來6大工作重點，首先，尊重多元 溝通協調。他說，公會是服務團體，要傾聽對話，兼顧行業發展、公眾利益與主管機關的期待，扮演好壽險業與行政主管機關、立法機關與社會的溝通橋樑。並尊重每一種業務發展類型、規模大小不同的會員公司。

二、協助業務發展，勇於承擔國家發展戰略角色。他表示，壽險公會也將持續協助業者開發設計新型保險商品、推廣政策型保險，以利業務推動並勇於承擔社會責任；同時將持續尋找新的投資商品，提升資金運用效益。在國家社會轉型的過程中，壽險業因其產業特性，可發揮價值，做為政府的後盾，成為社會安全網的重要一環，也是國家戰略級的產業。公會將與各級政府協作，發揮壽險業的優勢，不僅可以協助國家發展，壽險業龐大資金也可以進行有效的運用。

三、國際接軌，期望沒有隊友落隊。他強調，未來在IFRS17及ICS準備及推行的關鍵過程中，公會將配合主管機關，發揮好溝通協調角色，以強化經營韌性為原則，考量台灣壽險業發展的獨特性及業者的狀況，讓整體業者都能穩健的過渡與接軌，期望一個隊友都不要落隊。

四、數位升級轉型，共享平台資源。陳慧遊提到，過去幾年在主管機關指導、公會協調與業者的共同努力下，運用金融科技，建構壽險業數位化的共同平台。近年來，公會已成功推動理賠聯盟鏈、保全聯盟鏈、電子保單等項目，未來將在既有良好的基礎上， 積極協助業者進一步做好準備。

五、致力永續發展，綠色金融。他表示，呼應主管機關對於2050年碳排放目標與淨零路徑圖，壽險業者將用實際行動落實永續發展，兼顧台灣產業發展特色，關注投融資標的之碳排放量，進行責任投資，並積極建構發展永續金融的能力，朝綠色與永續金融前進。最後，提升壽險業形象，壽險公會將持續推動企業社會責任，關注社會公益，努力提升壽險業形象。

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