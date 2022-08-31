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中國封控衝擊台商　工總揭露：近8成業者訂單、利潤雙減

▲全國工業總會今（31）日公布中國封控對華東地區台商的影響調查，結果顯示，有近8成的當地台商認為封控導致訂單、利潤雙減。（圖／NOWnews資料照）
▲全國工業總會今（31）日公布中國封控對華東地區台商的影響調查，結果顯示，有近8成的當地台商認為封控導致訂單、利潤雙減。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-31 16:11:36

全國工業總會今（31）日公布中國封控對華東地區台商的影響調查，結果顯示，有近8成的當地台商認為封控導致訂單、利潤雙減，並有超過6成表示將「增加中國以外地區投資」，投資動向以台灣及越南為主。

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工業總會指出，為了解台商受封控影響及未來投資動向，日前針對在華東地區有投資的會員企業進行調查，調查期間為6月1日至30日，得知結果為台灣企業受封控衝擊相當嚴峻，除了訂單利潤受影響外，更重要的是供應鏈難度增加。

工總表示，總體來說，台商認為中國封控造成企業多方困擾，雖然中國政府已提出各項補救政策，但深圳等地近來也傳出實施全域或部分管控，因此台商希望政策能加快落實。

根據工總調查顯示，有79.1％的當地台商表示封控造成訂單減少，同樣也有79.1％台商表示利潤減少。

工總指出，受上下游配套廠停工、物流受阻等衝擊，有76.7％的當地台商認為供應鏈管理難度「增加」，至於業者受「運費高漲」的影響程度，認為「影響很大」及「部份影響」者分別占43％及40.7％。

此外，有 55.8％的受訪台商認為封控措施對營運「影響很大」，具體影響方面，以「人員交通、貨品物流受阻」占比超過９成為最高，同時，也有超過5成的廠商反映面臨「營運成本提高」、「無法按時履行交易」及「停工停產」。

相較於去年，有46.5％的台商預期今年全年訂單將減少，且有59.3％預期全年利潤將減少，顯示多數台商對今年的營運表現不甚樂觀。

依據調查指出，基於對市況的擔憂，台商對中國的投資也趨於謹慎，僅有18.6％的台商表示將「增加」投資規模，並有超過8成廠商的投資規模，將保持「不變」或「減少」。

工總最後也提到，有9.3％的廠商考慮將產線自大陸遷出，雖然不到1成，但為了分散風險，有66.3％的台商規劃將「增加大陸以外地區投資」，其投資動向則以台灣及越南為主。

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