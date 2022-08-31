客家當慶！客傳會2動畫片入選聖地牙哥國際兒童電影節
由客家公共傳播基金會製作的兒童繪本動畫影片《阿太个願望》、《捉蝶仔个人》，再獲國際肯定，入選聖地牙哥國際兒童電影節（Official Selection of San Diego International Kid's Film Festival），此系列動畫是由客傳會為了讓兒童親近客家文化及學習客家話，用輕鬆簡單的客語配音及細膩的動畫影像，屢屢在國際上獲獎備受肯定，客家當慶呢！
聖地牙哥國際兒童電影節（San Diego International Kid’s Film Festival, SDIKFF）提倡寓教於樂的理念，在世界各地的支持下，該電影節以展示各國電影並支持娛樂及教育產業，為年輕、有抱負的電影製作人提供國際交流渠道，促成一種獨特且多元文化的合作經驗，並以正面的媒體內容吸引年輕觀眾。
《捉蝶仔个人》文本是由一位外交官親身經歷的故事為概念來發想創作，該外交官小時候在美麗蝴蝶飛舞的山谷還在，小孩子可以捕捉蝴蝶，並將蝴蝶製成美麗的畫作，賺取額外的金錢，擁有更好的物質生活，外交官的童年就依靠捕捉這些美麗的蝴蝶來換取讀書與生活所需的金錢；而這部動畫沒有台詞，只需用心觀賞影片中每個小細節，讓自己沉浸在這個優質的動畫故事中。
《阿太个願望》文本改編自台北市客家事務委員會出版的繪本，是以呂紹澄校長的《創意神豬》小說為故事原型，以客家原生文化「義民祭」為核心，串聯不同世代間之願望，並運用AR、VR等魔幻寫實之手法，呈現「穿越」的想像，打造不同世代間溝通橋梁，是一部富含趣味性之繪本動畫。
客傳會製作的客家兒童繪本動畫影片內容細膩、優質屢屢獲獎備受肯定，不僅讓台灣走向國際，讓更多人看見客家的實力，繼續在國際上發光發熱！