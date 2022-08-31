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專訪／鄒承恩停工2年失幹勁　進醫院快窒息「喘不過氣」

▲鄒承恩喪父低潮2年，進醫院急診室差點窒息。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲鄒承恩喪父低潮2年，進醫院急診室差點窒息。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）

記者羅凌筠/專訪

2022-08-31 20:00:00

41歲鄒承恩在影集《我願意》飾演邪教洗錢白手套「蔡師兄」，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，他透露拍攝前2年遭逢父親胃癌病逝，鄒承恩陷入低潮，長達2年失眠、閉口不談父親，工作陷入空窗期，他說：「家人是我心中很重要的一塊，那時候提不起勁做任何事情。」直到接了《我願意》的劇本，像是一塊浮木，「拍這個議題必須先審視自己內心的世界，我才知道其實我不像想像中那樣放下了。」

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鄒承恩準備角色的過程中，5歲兒子「乖寶」有一次發燒送急診，父親恰恰是在該間醫院的急診室過世，鄒承恩到了現場身心崩潰，「我完全喘不過氣來，爸爸的畫面一直閃過腦海中，我要很大力才能吸到空氣，他的存在太重要了。」鄒承恩開始自我治療，正視喪父之痛，最有用的方式是冥想，想像自己在跟父親對話。

▲鄒承恩主掌家裡財政，爆料太太忘繳帳單卡費翻倍。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
▲鄒承恩主掌家裡財政，爆料太太忘繳帳單卡費翻倍。（圖／絡思本娛樂製作公司提供）
在劇中，鄒承恩是邪教的護法兼「財政大臣」，幫教主姚淳耀洗錢，他代表著「金錢」這項人性弱點，鄒承恩是標準的理工男，對數字很敏感，太太比較不擅理財，他說：「她以前繳卡費，根本不知道自己卡費多少，有時候就忘了，被罰循環利息300元，結果她的帳單根本不超過300元，我就覺得很瞎，這都可以忘？」而他本身理財走保守的定存路線，覺得買股票風險太高，他表示同劇演員炎亞綸在拍攝片場一直看盤，「他人超好！會跟我們分析股票哪幾支不錯，但我後來還是沒有買。」

▲鄒承恩（右）增肥至76公斤飾演跛腳人士，痛到無法彎腰。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲鄒承恩（右）增肥至76公斤飾演跛腳人士，痛到無法彎腰。（圖／絡思本娛樂製作提供）
鄒承恩覺得信仰這種東西，寧可信其有，15歲國中畢業，爸爸苦惱到底要不要送他到美國留學，帶鄒承恩去南投知名宮廟算命，算命仙說：「你的心長出1棵樹，往各個方向跑，沒有給它方向跟滋潤，它就會枯萎。」讓他有被說中的感覺，鄒承恩是虔誠的一貫道教徒，從高中至今每逢初一十五吃素，生活也比較講求節儉跟樸實。

提到拍攝《我願意》最過癮的地方，就是增胖到76公斤，以前是《痞子英雄》帥氣打仔，鄒承恩最低體脂鍛鍊到7%，之後維持11%，好身材在「蔡師兄」身上徹底摧毀，他的角色因為欠債被人挑斷腳筋，演跛腳吃足苦頭，鄒承恩說：「完全要靠單腳施力，痛到沒有辦法彎腰，有次拍攝完，隔天睡醒無法下床。」他拍攝3個月後殺青，就找復健科物理治療，怕傷到骨盆、腰椎，照片子確定骨頭沒問題之後才復健，前後花了2個月休養。

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