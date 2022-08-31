專訪／鄒承恩停工2年失幹勁　進醫院快窒息「喘不過氣」

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在劇中，鄒承恩是邪教的護法兼「財政大臣」，幫教主姚淳耀洗錢，他代表著「金錢」這項人性弱點，鄒承恩是標準的理工男，對數字很敏感，太太比較不擅理財，他說：「她以前繳卡費，根本不知道自己卡費多少，有時候就忘了，被罰循環利息300元，結果她的帳單根本不超過300元，我就覺得很瞎，這都可以忘？」而他本身理財走保守的定存路線，覺得買股票風險太高，他表示同劇演員炎亞綸在拍攝片場一直看盤，「他人超好！會跟我們分析股票哪幾支不錯，但我後來還是沒有買。」
鄒承恩覺得信仰這種東西，寧可信其有，15歲國中畢業，爸爸苦惱到底要不要送他到美國留學，帶鄒承恩去南投知名宮廟算命，算命仙說：「你的心長出1棵樹，往各個方向跑，沒有給它方向跟滋潤，它就會枯萎。」讓他有被說中的感覺，鄒承恩是虔誠的一貫道教徒，從高中至今每逢初一十五吃素，生活也比較講求節儉跟樸實。
提到拍攝《我願意》最過癮的地方，就是增胖到76公斤，以前是《痞子英雄》帥氣打仔，鄒承恩最低體脂鍛鍊到7%，之後維持11%，好身材在「蔡師兄」身上徹底摧毀，他的角色因為欠債被人挑斷腳筋，演跛腳吃足苦頭，鄒承恩說：「完全要靠單腳施力，痛到沒有辦法彎腰，有次拍攝完，隔天睡醒無法下床。」他拍攝3個月後殺青，就找復健科物理治療，怕傷到骨盆、腰椎，照片子確定骨頭沒問題之後才復健，前後花了2個月休養。