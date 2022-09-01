全國首創圖書館共構書店　史哲：「左圖右書」夢想終實現

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史哲認為，承億除了是全世界唯一圖書館共構國際文創酒店，擁有世界唯一懸眺高空透明無邊際泳池，提供208間多樣化景觀客房、5間主題餐廳、3間高空戶外景觀酒吧、高空健身房、頂級SPA、書屋咖啡廳、雪茄酒藏館，更有可容納500人次的多功能宴會廳，住宿、會議、餐飲、展演及城市閱讀功能一應俱全，是台灣首見都會度假主題文創酒店。
史哲也回憶說，2008年市長陳菊就有新建圖書總館的想法，當時他擔任文化局長接下任務，建築採用懸吊式結構系統及玻璃帷幕，全世界穿透性最高的圖書館成案，直到啟用，歷時5年。2014年11月13日，高雄市政府在亞洲新灣區送給市民朋友一份「禮物」高雄市立圖書總館，不僅啟用的隔年就以第一高票拿下「2015年台灣十大非去不可圖書館」的票選，更一躍而成南台灣最大文化新地標。
史哲感慨的指出，當時市府一路歷經籌措經費的艱辛，開放樓層冠名，也向社會發出邀請，讓市民朋友親自參與百萬館藏募集計畫，一起買書給總圖，為下一代選書，由大家共同送給自己這份「禮物」。在「公共借閱權」的理論架構下，總圖購書突破最低價標的限制，以 定價七折購買書籍，讓出版社得以有合理利潤，避免剝削。
史哲指出，在永續經營的理念，發展出BOT模式，2015年即與台灣人壽簽約，提出圖書館共構的二期文創會館，二期會館除了商業空間，也會有書店進駐。看似對立的「圖書館vs.書店」角色，因為共構而生，有了全新的人文價值。圖書館傳統的圖書典藏、閱覽、休憩功能，進一步提升為知識交流、藝文展演、文化載體的場域。
史哲也期待在「左圖右書」的環境中來到這裡的旅客和讀者，盡情被閱讀包圍的時光。透過連通道，在空間中感受知識的流動，酒香、書香、咖啡香，沉浸在人文薈萃的氛圍。