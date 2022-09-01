特企／一念如昔的堅持打動吳念真！真情代言一品太醫

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活躍於螢光幕前的吳念真導演，近年來對生命和健康，發表出許多看法，談到在什麼契機之下認識一品太醫，並且點頭為其代言，吳導提到：「對於藥品代言我很謹慎，尤其又是要吃進身體的，因這可能會讓很多長輩注意到，所以我決定先到一品太醫的廠房參訪，除了聽創辦人沈董述說他的故事，在過程中，我看到這整條生產線，竟然只做龜鹿二仙膠這樣單一個產品，深入了解之後，原來是為了產品的品質不受影響，免去有其他原料影響品質，所以專心把這龜鹿二仙膠這一品做到好，在這個時代，是令人敬佩的，這樣堅持的品牌，這樣專心的製程，一品太醫這品牌專一的價值，我希望能夠被大家好好看見！」
龜鹿二仙膠是由鹿角、龜板、枸杞、人參四味藥熬膏而成，在古代是宮廷御用由御醫開給皇帝保養身骨的方子，坊間也有許多相關的產品，為什麼有一品太醫品牌的誕生，創辦人沈裕益表示：「我從1985年接觸到中藥材進口批發及加工，到民國84年起中藥納入全民健保，對於中藥材的品質我都非常了解，即使品名相同，如果用的成分換一下或是製程因為成本cost down，其實品質就差很多，而在從事這一行的過程，我發現龜鹿二仙膠是在中藥傳統製劑中，一整年都有很高詢問度，所以我就一頭栽進去做龜鹿二仙膠的研究，蓋了一個能夠申請藥證字號，符合GMP的中藥廠，原料，就去找最好最純正品質的鹿角、龜板，為什麼我工廠生產線只做這一品，因為從製作到熟成要幾個月時間，稍有不慎，就全部報廢，二仙膠蛋白質含量很高，很容易腐敗，只做這一品就是不讓品質被其他產品影響到，因為好品質的中藥，就能夠完整感受到它的效果，這是我入行時老師傅所堅持的，也造就了我的初心，是我做一品太醫最重要的價值，當你有一座藥廠，其實去做代工都比較賺錢，但因為我相信好的產品絕對能受到肯定，幫助到許多長輩和有需要的人，為他們的身體健康，提供更好的支援！所以決定堅持下去，做一個好的，具有代表性的龜鹿二仙膠的品牌！」
本次吳念真導演代言一品太醫，也特別現身拍攝品牌廣告，邀請您一起和一品太醫同行，讓人生步伐走得長久，充滿活力。
關於一品太醫 龜鹿二仙膠專家
一品太醫是裕益製藥所成立的品牌，裕益製藥成立於2019年，是創辦人沈裕益從1985年在中藥材進口批發及加工做起，歷經30幾年的努力及市場淬煉而生，並且獲得GMP藥廠的認證，以專業專一的製程技術，製作出最高品質的龜鹿二仙膠。
一品太醫官方網站：http://www.yuyipharm.com/