卵子品質31歲起急衰退且不可逆　人工生殖技術讓「做人」更平易近人

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不孕症患者尋求生殖機構協助，即代表開啟人工生殖療程的第一步。李俊逸醫師表示，影響人工生殖成功率的關鍵因素與「年齡、品質、技術」等有關，女性的卵子數量出生後即固定，從出生時約200萬顆，直自31歲退步剩約40萬顆，並隨年齡持續衰退且不可逆，因此想要有好孕要趁早，而患者在進入人工生殖療程前，醫師會安排患者進行AMH值檢測「卵巢卵泡庫存量」。正常女性AMH指數為2-5之間，若在40歲以前，AMH指數低於1，則為「卵巢早衰 POF」；若女性AMH值高於5，則可能為「多囊性卵巢症候群PCOS」。李茂盛醫師也提醒，除卵子數量外，卵子品質也是重要指標，需仰賴專業生殖機構打造個人化治療，制定最關鍵的刺激排卵治療方針。
訂製個人化治療 助患者轉出好卵實力盡快好孕
李俊逸醫師表示，茂盛醫院深耕逾三十年的人工生殖技術，透過PGS篩檢（試管嬰兒療程中胚胎植入前進行的染色體套數檢查）提高胚胎著床率及懷孕率。而為迎接逐年增長的治療需求，並提供患者更先進的治療服務，將在今(111)年9月率先引進「新一代個人化治療排卵針」，為第一個由人類細胞基因工程生產的FSH(濾泡刺激素)，可根據體重與AMH的獨特劑量演算法，訂製個人化的治療。根據最新研究顯示，有較高持續懷孕率及活產率，為個人化精準生殖醫療時代新的里程碑。李茂盛醫師也鼓勵，嘗試自然懷孕一年仍不成功的夫妻，應盡早尋求專業人工生殖機構協助，掌握最佳良辰時間，就能時來孕轉。
雙胞胎試管寶寶「轉大人」 未來想從醫投身不孕症領域！
16年前經李茂盛醫師之手誕生的高家姊妹子蕎、子璨，如今已長大成亭亭玉立的高中生，兩姊妹回想起小學時期，有天媽媽拿了診斷書及胚胎的照片，並告訴他們試管寶寶的身份，姐姐子蕎表示：「小學時懵懵懂懂，直到國中的生物課，聽到老師介紹試管嬰兒的技術，才讓我意識到原來自己的出生是這麼特別！」並感性的道：「如果沒有試管嬰兒的技術、沒有李醫師，就沒有現在的我們。我們以身為試管寶寶為榮。」
高一生的子蕎、子璨，已對未來職涯規畫非常有目標；妹妹子璨的目標是跟隨媽媽腳步，投身教育領域當國小老師；而姐姐子蕎的興趣則在數理生物方面，在國中會考還拿得全校唯一的5A++作文六級分，學業成績表現非常亮眼，並以考取醫學系為目標，也因為自己就是試管寶寶的身份，更燃起想追隨李茂盛醫師腳步投身不孕症領域的熱忱，透過專業的傳承讓生命延續。
李茂盛醫師也備感欣慰的表示，從茂盛醫院誕生的試管寶寶年齡最大已30歲，每個孩子都是上天的藝術品，試管寶寶在未來也有很好的發展，以「認真踏實、克服萬難，邁向成功之路」勉勵還在讀書的子蕎、子璨，朝目標往前邁進。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54987
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