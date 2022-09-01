拚未來！高雄隊報到！「挺邁顧家鄉，高雄拚未來」

民進黨高雄市 20 位現任議員及新參選的候選人今（ 1 ）日上午連袂到高市選委會聯合宣示造勢。選區涵蓋高雄市全部 11 個選舉區， 20 位選將所組成「高雄隊」除宣示「挺邁顧家鄉，高雄拚未來！」的決心外 ， 也拜託鄉親， 11 月 26 號記得支持 18 歲公民權，支持 18 歲的年輕人有投票權。

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▲宣布不再參選的市議員林宛蓉今天也特別到場力挺高雄隊她表示，這次大選參戰的同志們，都是推進高雄發展的重要力量。(圖／南方問政辦公室提供)

宣布不再參選的市議員林宛蓉今天也特別到場力挺高雄隊她表示，這次大選參戰的同志們，都是推進高雄發展的重要力量。每一位，都是議會能否過半的關鍵一席，更是幫助市長陳其邁推動高雄建設的好幫手，現任連任、新人過關，讓團結的高雄隊，一起守護高雄，讓議會過半，挺邁顧家鄉，替高雄拚未來。

▲代表「高雄隊」發言的康裕成也呼籲高雄市民做高雄隊的助選員，一起挺其邁、顧家鄉，為高雄拚未來！(圖／南方問政辦公室提供)

代表「高雄隊」發言的康裕成表示，今天，跨選區、跨世代、跨派系、跨團隊，超過半數 20 位戰友站在一起，團結在一起，組成「守護高雄、拚過半」大聯盟，高雄隊要再次集結！團結的隊伍，展現出共同追求的目標，甚至同選區的參選人，都可以站在一起、共同打拚。

康裕成也強調，這是關鍵的一次戰役，不分老幹新枝，要向高雄市民爭取認同，展現拚過半、支持陳其邁高票連任的決心，她呼籲高雄市民跟高雄隊站在一起，做高雄隊的助選員，一起挺其邁、顧家鄉，為高雄拚未來！康最後也拜託鄉親， 11 月 26 號記得支持 18 歲公民權，支持 18 歲的年輕人有投票權。