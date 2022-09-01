拚未來！高雄隊報到！「挺邁顧家鄉，高雄拚未來」

民進黨高雄市20位現任議員及新參選的候選人今（1）日上午連袂到高市選委會聯合宣示造勢。選區涵蓋高雄市全部11個選舉區，20 位選將所組成「高雄隊」除宣示「挺邁顧家鄉，高雄拚未來！」的決心外，也拜託鄉親，11月26號記得支持18歲公民權，支持18歲的年輕人有投票權。
宣布不再參選的市議員林宛蓉今天也特別到場力挺高雄隊她表示，這次大選參戰的同志們，都是推進高雄發展的重要力量。每一位，都是議會能否過半的關鍵一席，更是幫助市長陳其邁推動高雄建設的好幫手，現任連任、新人過關，讓團結的高雄隊，一起守護高雄，讓議會過半，挺邁顧家鄉，替高雄拚未來。
代表「高雄隊」發言的康裕成表示，今天，跨選區、跨世代、跨派系、跨團隊，超過半數20 位戰友站在一起，團結在一起，組成「守護高雄、拚過半」大聯盟，高雄隊要再次集結！團結的隊伍，展現出共同追求的目標，甚至同選區的參選人，都可以站在一起、共同打拚。
康裕成也強調，這是關鍵的一次戰役，不分老幹新枝，要向高雄市民爭取認同，展現拚過半、支持陳其邁高票連任的決心，她呼籲高雄市民跟高雄隊站在一起，做高雄隊的助選員，一起挺其邁、顧家鄉，為高雄拚未來！康最後也拜託鄉親，11月26號記得支持18歲公民權，支持18歲的年輕人有投票權。
今天，參與聯合造勢活動的參選人，包括林富寶、林慧欣、黃明太、陳慶鴻、李柏毅、黃文志、黃偵琳、張勝富、邱俊憲、簡煥宗、康裕成、何權峰、郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘及原住民區的范織欽，手舉共同政見訴求，同呼口號，「我是高雄隊，我挺陳其邁」，「挺青年、拚未來、民主前進挺18」，以及「挺邁顧家鄉，高雄拚未來」，展現挺邁再連任、議會拚過半的決心與氣勢。