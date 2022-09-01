特別預算常態化　國民黨團批：最會亂花錢的政府

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總召曾銘宗表示，穩健的財政才是國家發展的基礎，根據《預算法》第83條規定：「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算︰一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」
曾銘宗指出，蔡政府上台之後，每年都編列特別預算，如106年就編列「前瞻基礎建設第1期」、「流域綜合治理計畫第3期」2項特別預算、107年編列「前瞻基礎建設第2期」、108年編列「新式戰機採購」、109年編列「防疫紓困振興」分別從109年3月13日、5月8日、10月23日共三次、110年6月18日、12月10日二次；110年編列「前瞻基礎建設第3期」、111年編列「海空戰力提升計畫」，總數高達2兆1870億元。
曾銘宗表示，如果不是國民黨團揭發蔡政府中央政府總預算藏有貓膩，還在大內宣稱「最會還錢的政府」、「財政穩健的政府」根本就是亂七八糟、亂講一通。中央政府財政快速敗壞，債留後代子孫，截至今年7月底一年以上債務餘額達6兆3,994億元，尚有舉債額度2兆2千億元，但減除特別預算1兆2,870億元，舉債額度只剩下9,130億元。曾銘宗進一步指出，9,130億元還必須扣除總預算1,360億元，且國防部正在研擬潛艦國造特別預算3,000億元，屆時只剩下4,394億元，蔡英文總統任期結束時，總債務會超過8兆元。
曾銘宗警告，政府舉債額度僅剩下4,394億元，萬一國家發生重大災難、國防緊急需要時，根本沒有錢救災、購買軍事裝備，國民黨團譴責蔡政府財政快速敗壞、債留後代子孫。國民黨團也非常誠懇告訴財政部，如果對於國民黨團今日召開記者會的內容有不同意見，請蘇建榮部長跟國民黨團公開辯論，到底現在政府的財政是非常穩健？還是快速敗壞？
書記長李德維表示，蔡英文總統6年任期已經編列四次重大特別預算，包含前瞻基礎建設、新式戰機採購、防疫與紓困振興、海空戰力提升等，但不是錢多事情就辦得好，舉例來說，110年度前瞻第三期特別預算執行情形，其中衛福部預算分配實現數只有23.88%，這代表蔡政府編了一大堆預算、特別預算，結果公務部門執行不出去，衛福部是錢多到不知道該怎麼執行出去。
李德維指出，歷任總統國債統計顯示，李登輝前總統1.37兆元、陳水扁前總統3.8兆元(增加2.43兆元)，馬英九前總統5.2兆元(增加1.4兆元)，而蔡英文總統上台才6年，國債已達6.6兆元(增加1.4兆元以上)，未來還有2年任期，勢必會突破增加2兆元以上國債。這麼會花錢的總統，國人要問，妳把錢花到哪裡去了？
李德維進一步指出，蔡政府112年度中央政府總預算當中，撥補虧損經濟部台電公司1500億元、內政部住宅基金308億元、交通部桃機公司150億元，合計1,958億元，蔡政府動輒以中央政府總預算撥補千億元，結果相關官員都沒有責任？都不用想辦法彌補虧損？政府預算源源不絕撥補，只會擴大國債，以為錢是從天上掉下來的？難道蔡政府不知道債務都要後代子孫背負嗎？國民黨團要求蔡政府、蘇內閣對於相關債務必須有所節制，不要任意揮霍、大撒幣，這對國家政體財政紀律非常危險。