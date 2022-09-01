中職／台鋼教練團大補強！蕭任汶擔任投手教練

選秀會過後，台鋼雄鷹球團展開選手談約、簽約，教練團籌組同步進行，繼統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖之後，中華職棒單季最低防禦率紀錄保持人蕭任汶加入，擔任投手教練，原球探鄭漢禮轉任投捕教練；曹竣崵、鄧蒔陽分別擔任客座投手教練、內野守備教練。蕭任汶、鄭漢禮、曹竣崵、鄧蒔陽都曾於基層耕耘，對於選手養成皆具豐富經驗。球團期待4名教練能在各自專業領域為年輕的台鋼雄鷹團隊打下穩固基礎，加上日籍守備教練井端弘和來台指導，從9月秋訓開始共同帶領選手成長。





我是廣告 請繼續往下閱讀