《語意錯誤》栖含甜抱宰燦頭「甜吻」 指纏畫面嚇壞導演
南韓BL電影《語意錯誤電影版》兩位男主角朴栖含、朴宰燦互動精彩，對於他們十指交扣的場面，導演回憶說道：「在監看畫面的時候，我認為他們真的很專業。劇本其實沒有那個場面，我們只好當場拍攝，不過兩人非常在狀況內，他們的表演也出乎我意料之外。」他們的吻戲更是讓導演驚呼：「沒想到栖含會抱著宰燦的頭吻他，當下我真是嚇了一跳。」
導演也表示，對朴宰燦最初來試鏡的情況印象深刻，他說：「他的角色『尚宇』經常戴帽子，所以拜託他事先準備好帽子，結果他一次帶了三頂帽子。」更笑說：「他當時的等待時間很長，所以期間他閱讀了網路漫畫。還好他沒讀小說，讓我鬆了一口氣。」細究原因，原來小說是18禁故事，「如果他當時讀了小說，當下可能會逃跑！」
有觀眾好奇《語意錯誤》第二季的情況，導演對此透露：「如果有第二季，我想先排除秋天，因為已經拍過了。我認為夏天是青春的季節，總覺得如果兩人在這季節相處在一起，會是十分美麗的畫面。」另一方面，雖然朴栖含目前仍在當兵，短時間內無法拍攝作品，但他也曾透露：「如果退伍後能拍第二季，希望會有更多的甜蜜場景，因為第一季兩人太常吵架了。而且很多人覺得之前的集數太短，所以之後想拍十集，也想去美國拍攝。」
朴宰燦笑說：「如果第二季是以結婚為主題，可能會出現無窮無盡的故事。」表達對第二季期待的兩人，也同時表示：「第一季是12歲或以上可以觀賞的作品，如果有第二季的話，希望會是15歲或以上可以觀賞的作品，希望大家多多支持！」《語意錯誤電影版》9月8日在台上映。