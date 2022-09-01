廣播金鐘獎客家入圍13獎項　陳子鴻：客家創新節目超精采

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次在客語節目中入圍最多的是財團法人客家公共傳播基金會，客傳會的講客廣播電臺以3個節目入圍5大獎項，分別是由年輕後生曾止妤、張柏謙主持的節目《愛思客Me》入圍2個獎項「少年節目獎主持人獎」、「少年節目獎」；阿芹妹「鍾依芹」、阿凱翔「張凱翔」主持的節目《耳公探險隊》入圍2個獎項「少年節目獎主持人獎」、「少年節目獎」；節目《二本傳說》入圍「廣播劇獎」。
客家公共傳播基金會總經理兼講客廣播電臺臺長徐智俊說，很開心能夠在885件作品中，客傳會製作的節目能成功突圍入圍5大獎項，徐智俊也提到，去年深入全國客庄的「講客號」獲得「第56屆廣播金鐘獎」的「創新研發應用獎項」肯定，因此客傳會也持續以「創新」、「流行」來做廣播，並大力扶持廣播新秀投入客語節目製作，吸引大眾來聽客語廣播節目。
「這次入圍5大獎項的3個節目，都是年輕後生製作的節目。」徐智俊說，講客電台的節目非常好聽又有趣，就算聽眾聽不懂客語，還是會被這些主持人的主持功力和節目企劃內容吸引，進而愛上這些節目，變成這些節目的死忠聽眾，也希望這些入圍節目都能成功得獎。
文化部表示，今年度廣播金鐘獎邁入第57屆，計有83家業者、885件作品參賽，參賽件數較去年度增加，並計有126件作品入圍，將角逐節目獎、個人獎、廣告獎、電臺品牌行銷創新獎、創新研發應用獎等共26個獎項，競爭激烈。
今日下午的記者會首先由李連權常務次長率先揭曉「電臺品牌行銷創新獎」、「創新研發應用獎」、「生活風格節目獎」及「生活風格節目主持人獎」4 獎項入圍名單，接著分別由正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺臺長張翰揚及節目主持人林彥宇揭曉、國立教育廣播電臺高雄分臺節目主持人林祺宏、董立、劉怡彣、財團法人太魯閣之音廣播事業基金會節目主持人林清盛、資深廣播人趙自強、蔡燦得及評審團主委，接力揭曉各獎項入圍名單。
今年評審團由資深音樂人陳子鴻擔任主任委員，帶領評審團歷經3個月的專業討論，最終選出 126 件入圍作品；特別獎項評審團則由資深廣播人吳芳如擔任主任委員，並於記者會中公布今年度的特別獎項從缺。
文化部表示，「111年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月15日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方 YouTube、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信 Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV 等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
第57屆廣播金鐘獎
客家節目入圍名單列表：「客傳會」共計入圍5項
廣播劇獎
二本傳說
參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會
少年節目獎
耳公探險隊
參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會
少年節目獎
愛思客Me
參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會
少年節目獎主持人獎
阿芹妹「鍾依芹」、阿凱翔「張凱翔」／耳公探險隊
參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會
少年節目獎主持人獎
妹將「曾止妤」、張柏謙／愛思客Me
參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會
「客家相關電臺」入圍共計8項
社區節目獎
香香來作客
參賽單位：財團法人寶島客家廣播電臺社區節目主持人獎
香香「鍾麗香」／香香來作客
參賽單位：財團法人寶島客家廣播電臺
非商品類廣告獎
這條轉屋下个路單元-回家的路
參賽單位：財團法人寶島客家廣播電臺
教育文化節目獎
Danny的市場肚
參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司
教育文化節目主持人獎
溫士凱／Danny的市場肚
參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司
類型音樂節目獎
作客REC&LIVE
參賽單位：環宇廣播事業股份有限公司
流行音樂節目獎
客坐嗑音樂-謝宇威音樂故事館
參賽單位：財團法人中央廣播電臺
流行音樂節目主持人獎
謝宇威／客坐嗑音樂—謝宇威音樂故事館
參賽單位：財團法人中央廣播電臺