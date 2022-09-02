數發部200億預算讓人看不懂　民眾黨批唐鳳別賣弄專業

數位發展部日前正式掛牌，2023年度預算編列超過200億，但人員編制、政策方向，以及讓人眼花撩亂的「多元宇宙科」、「民主網絡司」，都讓外界霧裡看花。民眾黨立院黨團今 （2）日呼籲數發部長唐鳳清楚向民眾說明施政方針，接受監督，才能有效引領台灣數位產業及環境正向且良性發展。





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民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠、立法委員高虹安今日召開「看不懂的數位、資安發展藍圖？數發部應向大眾清楚說明！」記者會。



