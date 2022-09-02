數發部200億預算讓人看不懂　民眾黨批唐鳳別賣弄專業

數位發展部日前正式掛牌，2023年度預算編列超過200億，但人員編制、政策方向，以及讓人眼花撩亂的「多元宇宙科」、「民主網絡司」，都讓外界霧裡看花。民眾黨立院黨團今 （2）日呼籲數發部長唐鳳清楚向民眾說明施政方針，接受監督，才能有效引領台灣數位產業及環境正向且良性發展。
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民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、總召邱臣遠、立法委員高虹安今日召開「看不懂的數位、資安發展藍圖？數發部應向大眾清楚說明！」記者會。
張其祿表示，數發部應統一對外說明包括年度預算及特殊預算運用方式、各部門工作內容職掌、人才招聘及錄取資格等問題。此外，也應該布局深耕台灣資訊安全人員教育，優化人才選用體系，而非從業界搶人才。同時資安規劃、責任歸屬不該只用文字簡單帶過，民眾黨將強力監督數發部，督促政府有效解決台灣資通安全與數位發展困境。
邱臣遠直言，數發部217億預算當中，有160億是前瞻預算第四期相關業務，從原業務機關移撥到數發部，預算挪用後如何支用，有相當大的疑問空間。此外，數發部第一年員額600人，竟有300人是不必經過考試的約聘人員，如何評選、是否適才適所都沒有說明，外界也擔心是執政黨花公帑養網軍。
邱臣遠指出，數發部旗下有6司2署，過去由資通安全處研擬的國家資通安全基本方針、政策及重大計畫是否延續，具體資安藍圖等相關內容全數從缺。舉一個最實際的例子，民眾都在問，數發部上路後，還會收到防疫詐騙嗎？邱臣遠認為，數發部應與社會對話，並立即端出數位牛肉，積極處理資安漏洞與網路詐騙等犯罪行為，同時輔導數位產業發展，才能獲得社會信任。
高虹安指出，數位發展部正式掛牌後，這幾天立法院終於收到預算書。除了前瞻計畫的160億之外，數位發展部、數位產業署、資通安全署分別有21億、27億以及8億的預算。身為科技業出身的立委，她很期盼政府大力推動數位發展，但是數位發展部不應成為財政紀律的破口，更不該成為數位肥貓、數位蚊子館，甚至是執政黨網軍的產地。
高虹安表示，數位發展部花7000萬租大樓、3000萬裝修、1400萬出國考察，這些大手大腳的預算編列，唐鳳都應該對外說明清楚。其他諸如「6G產業先期研發計畫」的3億、「自動化及智能化主動式防預以創建具韌性之國家關鍵通傳網路計畫」的1.1億。這些過去是科技部與通傳會的計畫，轉到數位發展部之後將會有什麼樣的變動？社會大眾都很好奇。
高虹安直言，唐鳳對記者說明「多元宇宙科」的目的，遠遠超過了一般人的認知範圍，簡單說就是沒人聽得懂唐鳳在說什麼，希望唐鳳未來在發表自己的觀點時可以更貼近人民的生活，避免過多的專業名稱，遑論元宇宙的概念各國都還在努力，不需要賣弄自己專業領域的知識。
民眾黨團呼籲，政府宣示數位發展部要成為台灣的馬達，但政策目標不明、預算運用不清，模糊曖昧的施政文字只會與民眾距離越來越遠，唐鳳部長應該公開資訊、與民溝通，才能真正為民爭利，創造雙贏。