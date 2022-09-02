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軒嵐諾步步進逼！未來1天全台都有雨　雨彈狂炸「這4區」

▲軒嵐諾稍早雖由強烈颱風減弱為中颱，不過受外圍環流影響，北部仍會有明顯雨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲軒嵐諾稍早雖由強烈颱風減弱為中颱，不過受外圍環流影響，北部仍會有明顯雨勢。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-02 10:43:342022-09-02 11:12:20

「軒嵐諾」稍早由強烈颱風減弱為中颱，中央氣象局今（2）日除了在上午8:30分發出今年首次的海上警報，隨後也公開未來的雨量和風力預測，據資料顯示，未來一天台皆有雨勢，週五至週日（9/2～9/4）的總雨量，預估以「新北市」、「桃園市」、「新竹縣」、「苗栗縣」的山區降雨量最為豐沛，總雨量將達400～700毫米；風力部分，除了東部地區、台北平均風力較低外，台灣本島全台其餘地區大約都落在5～6級，不過氣象局提醒，由於目前軒嵐諾僅處於海上警報階段，所以風雨預測的變數值也較大，最新狀況仍在密切關注中，民眾請多加留意。

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氣象局預報中心課長林秉煜指出，今明（9/2、9/3）受到軒嵐諾外圍環流影響，今日開始，北台灣的降雨量大幅增長，尤其新竹以北的山區最為明顯，下半天隨著軒嵐諾漸漸往北移動，中南部地區降雨也會逐漸提升，明日北台灣降雨狀況不變，但中南部山區相較今日，雨勢會較多一些；週日（9/4）之後，颱風北上，降雨將緩和，但北台灣上半天還是會有明顯雨量，也不排除軒嵐諾離開後的位置，會再持續影響台灣的風雨狀況。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲受到軒嵐諾外圍環流影響，中央氣象局表示，北部山區會有較明顯降雨。（圖／中央氣象局提供）
根據氣象局最新風雨預報顯示，週五至週日（9/2～9/4），預估總降雨量最高達400～700毫米的地區分別是是「新北市」、「桃園市」、「新竹縣」、「苗栗縣」的山區，平地最高則落在基隆、台北、新北、桃園、新竹縣的300～500毫米，其餘新竹市150～250毫米，苗栗200～350毫米，宜蘭200～400毫米，台中以南的中南部地區大多落在100～200毫米，屏東、花蓮、台東和外島地區，皆落在50～100毫米。

風力部分，今日中午12點至明日上午6點，北部平均風除台北市為3～4級之外，其餘縣市皆為5～6級；陣風除台北市5～6級外，其餘縣市都是8～9級，中南部平均風都是5～6級、陣風8～9級，較特別的是，恆春半島明日0時至6時風力會增強，平均風轉6～7級、陣風轉9～10級；宜蘭、花蓮、台東平均風都是4～5級、陣風7～8級。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲受到軒嵐諾影響，台灣沿海地區都須留意強風發生。（圖／中央氣象局提供）

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