少女網路交友險遭詐買點數 幸好警方與熱心店員聯手攔阻
苓雅分局凱旋路派出所警員日前接獲轄內超商店員來電說女子疑似遭詐騙，請警方協助。經了解後發現22歲的鍾姓少女與網友盧姓男子相約見面，卻被要求在超商購買4萬元點數，但當鍾女向對方表示自己戶頭只有兩萬元時，對方又叫她去買兩萬元點數。警方到場後即時以被翻拍成影集tinder的大騙徒告知她這是現在詐騙集團慣用的手法，鍾女才驚覺險遭受騙！
苓雅分局凱旋所所長邱中均表示，轄區員警於8月31日20-22時擔服執行巡邏勤務時，突接獲轄內超商店員來電說女子疑似遭詐騙，警方到場後了解，鍾姓少女在Tinder交友軟體認識盧男兩人相談甚歡，相約出來見面，惟盧男表示自己從事八大行業，需要鐘女向公司的經理報備，盧男才能順利請假出遊，鍾女加入經理的line 後，卻被要求在超商購買四萬元點數，但當鍾女向對方表示自己戶頭只有兩萬元時，對方又叫她去買兩萬元點數。
邱中均指出，因鍾女在I-bon 一邊購買點數、一邊講電話躊躇許久，超商店員察覺有異，撥打派出所電話請警方協助。警方到場後即時攔阻鍾女購買四萬元的遊戲點數，並告知她這是現在詐騙集團慣用的手法，甚至也被翻拍成影集tinder的大騙徒，鍾女才驚覺險遭受騙，先很感謝員警的幫助讓她沒有被騙去買點數。派出所員警向超商及金融機構防阻詐騙宣導，及時成功攔阻民眾受騙！
苓雅分局分呼籲，詐騙手法層出不窮，在匯款或購買點數前務必多方求證，才不會人財兩失，有任何疑問請撥打165反詐騙專線、110報案專線或至派出所向警方求證，以免遭受詐騙。