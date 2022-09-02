老和尚也遭詐 欲收善款先付政府稅 警聯手行員成功阻詐
一名63歲的盧姓老和尚日前到新興區七賢一路某金融機構稱有人在法國捐了一筆700萬美金的善款至其帳戶，老和尚心裡相當緊張便趕至銀行確認帳戶餘額；對方指稱因尚未繳納2500歐元的政府稅，因此銀行無法將捐款轉出。行員隨即通報轄區新興分局中正三路派出所，經行員與轄區員警細心提醒後及時阻止老和尚匯款。
新興分局中正所9月1日上午11時30分許在新興區七賢一路某金融機構發生一起詐騙案件，中正所巡佐許嘉龍、警員周家瑋獲報後立即趕赴瞭解，現場是老和尚疑似遇到詐騙。
經瞭解，老和尚表示日前接到不明人士傳訊息稱自己至法國捐了一筆700萬美金的善款至其帳戶，老和尚心裡相當緊張便趕至銀行確認帳戶餘額；後續老和尚見帳戶並沒有捐款轉入便傳訊息詢問，對方竟誆騙老和尚說因尚未繳納2500歐元的政府稅，因此銀行無法將捐款轉出。
老和尚再度前往銀行欲按照對方指示轉帳，幸行員聽到盧翁欲匯款到海外帳戶察覺有異，便通報員警到場，在許員等人向老和尚耐心說明，提醒這一切都是詐騙陷阱，若有任何不明訊息要求操作轉帳都是詐騙，應謹慎查證避免遭詐；老和尚聽聞後不斷感謝員警及行員的協助，並稱幸好還沒有將錢匯出，爾後自己一定會更加謹慎。
新興分局呼籲，詐騙集團時常利用長輩警覺心較低的特點行騙，提醒民眾若發現長輩有收到不明訊息，請務必特別注意是否遇上了詐騙集團，以免遭詐。