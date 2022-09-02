維安突擊梯車現蹤　戰警直衝高樓破詐團

臺中市警察局刑警大隊科偵隊及打詐中心鎖定潭子區一處疑為詐欺機房的農舍，展開數月蒐證調查，並報請臺中地方檢察署檢察官戴旻諺指揮偵辦，在掌握相關犯罪事證後，於8月25日發動搜索行動，任務調用保一總隊維安特勤隊及罕見的突擊梯車，協助戰警直衝高樓攻堅，數秒時間即破門逮人，順利破獲以賴嫌為首之詐欺集團，現場共查緝8人到案，查扣手機37隻、筆記型電腦3部、現金新臺幣3萬元、網路卡、硬碟及提款卡等證物。
科偵隊長游啟明表示，因為機房周遭環境特殊，特別申請警政署保一總隊維安特勤警力及攻堅突擊梯車支援，以優勢警力及精良裝備進行攻堅，警方查緝賴嫌到案時，手機正傳來「大哥 餓了(哭臉)」的訊息，機房成員期盼著大哥送餐過來，孰不知卻是警鴿找上門來，等不到餐點卻遭警方一舉查緝到案。
警方追查發現，該集團係假冒人民檢察院詐騙大陸民眾之電信詐欺話務機房，而機房成員若績效不佳，還會進行體能訓練檢討警惕，該集團從成立機房運作2個多月，已詐騙獲利將近新臺幣4百萬元，全案依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺中地方檢察署偵辦，並經臺中地方法院裁定賴嫌等8人全數羈押禁見。警方所查獲的犯罪成員年齡多在25歲左右，游啟明隊長呼籲年輕學子，初以新鮮人步入社會求職時，勿急功近利求高報酬而參與非法集團，善惡終有報，勿自毀前程。