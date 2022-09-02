侯友宜勾選辯論　林佳龍：就來一場標準的辯論會吧！

針對四年前新北市長侯友宜與現任行長院長蘇貞昌當年那場究竟是辯論還是政見發表會，引發各陣營互批與回應，炮火聲不斷。民進黨新北市長候選人林佳龍今（2）日前往五股賀聖宮參拜，受訪強調2018年侯友宜參與的僅是政見發表會，沒有進行交叉詰問的實質辯論，說辯論實有魚目混珠之嫌，既然侯有政績，我也有很多政見，那就一起來一場標準的辯論會吧！稍後侯友宜則在出席市府活動受訪時表示，當初公辦的辯論是依照選委會相關規定，在場有很多的媒體跟報導都可以證明當初的辯論方式。
林佳龍表示，侯市長說四年前跟蘇院長採辯論方式，不過其實當時媒體都有報導，蘇院長也出面說明，提到上次並不是辯論會，而是各說各話的政見發表會，可能侯市長記憶力有出入；強調讓選民們有知的權利，候選人有義務讓選民做最好的選擇，能進行互相問答與交互質問，便能夠使辯論更精采，呼籲侯市長能再多點勇氣，讓這場是標準的辯論會，不是像四年前那場發表會來替代，是建議也是期待。
林佳龍進一步說明，新北市長的選舉絕對是這次九合一選舉的重中之重，加上蔡英文總統參選過新北市長，對新北特別有感情，並提到中央推動的政策，如果地方首長能全力配合加速推動，一定會有更好的成果，隨著從徵召提名到完成登記，選戰將進入新的階段，會以戰區概念，在12區立委選區，由立委或委員們擔任戰區指揮官當自己分身，直到抽籤決定號次到最後進入大型造勢活動階段，強調這不只是個人跟派系的選舉，而是全黨團結投入，感動人民，爭取最後的勝選。